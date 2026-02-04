Detienen a trabajadores de Registro Civil por falsificar actas para migrantes en Oaxaca

GENERANDO AUDIO...

Trabajadores de Registro Civil falsificaban actas en Oaxaca. Foto: Getty Images.

Autoridades del estado de Oaxaca dieron a conocer que detuvieron a dos trabajadores del Registro Civil de la entidad por falsificar actas de nacimiento que presuntamente vendían a migrantes.

Trabajadores de Registro Civil acusados de falsificar actas en Oaxaca

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, detuvieron a dos trabajadores del Registro Civil de la entidad por falsificar y alterar documentos, actividades que, según su investigación, estarían relacionadas con la venta de actas de nacimiento a personas migrantes.

Se trata de una mujer identificada como G.D.C.M. y de un hombre identificado como L.A.M.R., ambos trabajadores del Registro Civil de Oaxaca.

Trabajaban en un Registro Civil de Oaxaca. Foto: Fiscalía de Oaxaca.

Estarían relacionados con red de venta de actas

La Fiscalía de Oaxaca también indicó que estos trabajadores del Registro Civil habrían aprovechado su situación laboral para cometer el delito de falsificación y alteración de documentos oficiales, una actividad ilícita relacionada con una venta de actas de nacimiento falsas para migrantes.

“Estas personas habrían tomado ventaja de su situación laboral para cometer el delito de falsificación y alteración de documentos oficiales, actividad ilícita relacionada con una red de venta de actas de nacimiento apócrifas para personas migrantes”, indicaron las autoridades oaxaqueñas en un comunicado compartido en sus redes sociales oficiales.

Estarían relacionados a una red de venta de actas falsas. Foto: Fiscalía de Oaxaca.

Tras realizar acciones de localización y búsqueda, la Fiscalía de Oaxaca logró dar con su paradero y su detención, quedando a disposición del ministerio público para resolver su situación jurídica.

“La Fiscalía de Oaxaca realiza investigaciones efectivas para castigar las conductas delictivas de cualquier tipo, para evitar actos de corrupción e impunidad”, indicaron por último.

