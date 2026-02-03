Rescatan a un hombre desmayado dentro de una cisterna en Oaxaca

GENERANDO AUDIO...

Rescatan a hombre desmayado dentro de cisterna. Foto: SSPC Oaxaca.

Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos del estado de Oaxaca lograron rescatar a un hombre desmayado dentro de una cisterna, justo en un fraccionamiento habitacional.

Bomberos rescatan a un hombre desmayado en una cisterna en Oaxaca

A través de un comunicado compartido en las redes sociales oficiales del Heroico Cuerpo de Bomberos de Oaxaca, así como en la página oficial de la Secretaría de Seguridad y Protección Civil del estado, dieron a conocer que rescataron a un hombre desmayado dentro de una cisterna.

De acuerdo con la dependencia estatal, los bomberos de Oaxaca rescataron a este hombre que estaba inconsciente en el interior de una cisterna en el fraccionamiento Colinas de Monte Albán, perteneciente a la agencia de San Martín Mexicapam de Cárdenas.

Le dieron atención médica y no requirió traslado a un hospital. Foto: SSPC Oaxaca.

¿Qué hacía dentro de la cisterna?

El hombre que rescataron los bomberos oaxaqueños se encontraba dentro de una cisterna de un domicilio de las calles Mixtecas porque se encontraba realizado algunas labores de pintura.

Luego de que se desmayó y de que lo rescataran los bomberos, paramédicos le dieron atención prehospitalaria, atendiendo también la alerta recibida en el Servicio de Emergencias, al número 911.

Ya en el lugar, se valoró al hombre que estaba desmayado al interior de la cisterna y se determinó que no era necesario trasladarlos a ninguna unidad médica del estado de Oaxaca, por lo que únicamente le dieron recomendaciones preventivas y de autocuidado.

“La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) reitera el llamado a la ciudadanía a extremar precauciones al realizar trabajos en espacios confinados y a utilizar de manera oportuna el Servicio de Emergencias 9-1-1 ante cualquier situación de riesgo”, indicaron por último en su comunicado de prensa.

