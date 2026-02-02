GENERANDO AUDIO...

Estrenan tres nuevas rutas. Foto: BinniBus Oaxaca.

El transporte público BinniBus anunció que estrenan tres nuevas rutas en el estado de Oaxaca, dando a conocer también las estaciones y destinos de cada una de ellas, así como sus tarifas, descuentos y horarios para los ciudadanos de esta entidad del país.

Estrenan tres nuevas rutas de BinniBus en Oaxaca

A través de sus redes sociales oficiales, como en su página de Facebook, el transporte público Binnibus dio a conocer que estrenan tres nuevas rutas:

Ruta RA-07 UXACHA (Coyote)

Esta ruta partirá de la Base Segunda Sección Guadalupe Victoria y llegará hasta la Colonia Moctezuma. Tendrá una tarifa de ocho pesos, pero estudiantes y adultos mayores podrán pagar únicamente cuatro pesos. De hecho, las personas con discapacidad entrarán a esta nueva ruta sin ningún costo.

Por otra parte, el horario en que operará esta nueva ruta será de lunes a domingo, de las 6:00 a las 22:00 horas.

Ruta RA-07. Foto: BinniBus Oaxaca.

Ruta RA-16 RI’NÎN (Huipil)

Esta segunda ruta, que ya entró en operaciones el pasado domingo 1 de febrero de 2026, partirá de la Colonia Guelaguetza y llegará hasta la Plaza del Valle. Además, ofrecerá servicio de lunes a domingo, en un horario de las 6:00 a las 22:00 horas.

Como con las otras rutas del BinniBus de Oaxaca, tendrá un costo general de ocho pesos, pero personas mayores y estudiantes con credencial escolar vigente podrán pagar únicamente cuatro pesos; las personas con discapacidad viajan gratis en este transporte público.

Ruta RA-16. Foto: BinniBus Oaxaca.

Ruta RA-01 Jnòn (Telar de cintura)

Y por último, esta ruta que también tiene como principal objetivo acercar a más comunidades del estado de Oaxaca, conectará la agencia de Esquipulas, Xoxocotlán, con la Central de Abasto, “mejorando la movilidad y facilitando el traslado diario de miles de personas”.

Igualmente, tendrá una tarifa general de ocho pesos, pero sólo tendrán que pagar cuatro pesos estudiantes con credencial y personas mayores, mientras que las personas con discapacidad entran gratis.

¿El horario? Operará de lunes a domingo, de las 6:00 a las 22:00 horas.

Ruta RA-01. Foto: BinniBus Oaxaca.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.