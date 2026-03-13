Checa si se retrasará el pago de la pensión del IMSS en abril por Semana Santa 2026

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¿Cuándo pagarán la pensión del IMSS en abril? Foto: Getty Images

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) depositará puntualmente el pago de la pensión el próximo miércoles 1 de abril de 2026, pese a que se cruza la Semana Santa.

Como parte de sus reglas, el IMSS establece que las y los pensionados reciben su depósito el primer día hábil de cada mes. En caso de que dicho primer día sea inhábil, el pago se realiza el último día hábil del mes anterior.

De esa forma, las personas jubiladas recibirán su pago de pensión del IMSS el 1 de abril de este 2026. Es decir, durante el Miércoles Santo.

En cambio, quienes reciben el pago a través de una Afore o aseguradora se sujetarán a las condiciones que señalen las instituciones financieras.

La Ley Federal del Trabajo (LFT) establece que ninguno de los días que componen la Semana Santa son inhábiles. Las empresas suelen dar el Jueves o Viernes Santo, conforme a sus propios criterios.

Calendario de pagos del pensiones del IMSS

Considerando que el IMSS deposita las pensiones el primer día hábil de cada mes, este es el calendario de pagos para este 2026:

Abril: 1 de abril

Mayo: 4 de mayo

Junio: 1 de junio

Julio: 1 de julio

Agosto: 3 de agosto

Septiembre: 1 de septiembre

Octubre: 1 de octubre

Noviembre: 2 de noviembre

Diciembre: 1 de diciembre

¿Cómo checar si ya me cayó el pago de la pensión del IMSS en abril 2026?

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Acude a tu Unidad Médica Familiar (UMF) del IMSS si no aparece reflejado tu depósito

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