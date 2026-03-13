FlyOver México llega a Plaza Carso, el primer “teatro volador” de toda Latinoamérica

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FlyOver México es el primer “flying theatre” (“teatro volador“) de Latinoamérica y ya está abierto al público general en Plaza Carso de la Ciudad de México. Se trata de un viaje inmersivo por la República Mexicana a bordo de una silla voladora sostenida sobre ocho metros de alto frente a una pantalla gigante que muestra sitios emblemáticos del país.

Tras seis años de planeación, ocho meses de grabaciones y una inversión de decenas de millones de pesos, el concepto que nació con el nombre de Odisea México se transformó para ofrecer una forma de conocer la riqueza cultural de México por un precio de 299 pesos mexicanos.

Lugar, horarios y precios para conocer FlyOver México | Foto: UnoTV

FlyOver México abre sus puertas de lunes a domingo, en un horario de 10:00 a 18:00 horas; los boletos tienen un precio de 299 pesos mexicanos y se pueden adquirir en taquillas, así como en su portal oficial.

¡Así es FlyOver México, el primer “teatro volador” de Latinoamérica!

Un grupo de sillas flotantes se cierne sobre un vacío de ocho metros; frente a los asistentes, se impone una pantalla de 20 por 12 metros con forma curva y un sistema de sonido envolvente.

“Hay 53 flying theatres en el mundo, este es el primero en Latinoamérica, lo hicimos con la misma empresa que hizo el de Alemania y China. Estuvimos grabando por ocho meses por todo el país, por 19 locaciones, 25 estados, siete ecosistemas, cada cuarenta horas de vuelo eran cinco segundos de grabación”. Alejandro Nasta, CEO de FlyOver México

El equipo de Unotv.com fue uno de los primeros afortunados en conocer el primer “teatro volador” de Latinoamérica, encontrando una pantalla oscura, a manera de cine, pero con un panel de asientos movible que simula un vuelo, pues casi todas las escenas de la experiencia se grabaron en helicóptero.

Las playas de Acapulco y la inmensidad del Ángel de la Independencia son solo algunos de los paisajes que se transmiten con proyectores de última generación y bocinas que envuelven a los espectadores por unos minutos.

Cabe destacar que esta es la primera experiencia en su tipo, pues de todos los “teatros voladores” que hay en el mundo, este es el primero que cuenta con un guion, escrito de tal manera que el viaje comience y termine en la capital mexicana.

“La experiencia es que uno sale de la Ciudad de México, da la vuelta por toda la República Mexicana, y regresas a la Ciudad de México. Es la primera en el mundo, es única”, expresó Alejandro Nasta.

Así es la nueva experiencia de FlyOver México en CDMX | Fotos: UnoTV

Cabe destacar que FlyOver México fue posible gracias a una inversión millonaria que contempló cuarenta miembros de staff para la grabación de la cinta proyectada en Plaza Carso, incluyendo fotógrafos belgas y técnicos ingleses.

Un recorrido por la riqueza cultural de México

“Fue un proyecto retador porque México es tan rico que tuvimos que elegir qué playas sacar, qué arqueología meter, cómo incluir al campo mexicano. Tenemos un país tan rico“, dijo Alejandro Nasta.

Para llegar al “flying theatre“, es necesario atravesar 25 salas en donde se encuentran múltiples puntos emblemáticos del país, incluyendo el recinto de las mariposas monarcas de Michoacán, las trajineras de Xochimilco y los restaurantes de mariscos de Veracruz.

Al terminar el recorrido, una unidad del metrobús espera a los visitantes para llevarlos a través de un mercado hasta el aeropuerto, en donde se encuentra el teatro volador único en su tipo.

El camino previo a la pantalla gigante es posible gracias a guías que explican, tanto a chicos como a grandes, la historia de los lugares que se presentan en la atracción antes conocida como Odisea México.

Cabe destacar que el recorrido cuenta con espacios como la Casa Azul de Frida Kahlo y la vecindad de “El Chavo del Ocho”, en donde destaca el barril del Chavo y las deudas de renta por parte de Don Ramón en la puerta 72.

FlyOver México, una experiencia para toda la familia

“Está pensada para la familia, pero nos han visitado hasta adultos mayores de 90 años”, celebró Alejandro Nasta en medio de la llegada del concepto de FlyOver México este jueves 12 de marzo.

A la par del recorrido por parte de Uno TV, la familia Coutinho Araño, de padres mexicanos pero que reside en Estados Unidos, fue testigo del primer teatro volador de la región; los dos hijos, que no hablan español, solo podían exclamar su asombro con un “wow”.

Ashley Araño, madre de familia, destacó: “Lo recomendamos porque pueden ver un rinconcito de cada estado y el 3D está espectacular porque puedes ir al Cañón del Sumidero y lo puedes ver como nunca antes”.

La familia Coutinho Araño se dio cita en la capital mexicana para una boda y tiene poco tiempo para explorar, por lo que reconoció que esta experiencia inmersiva les ayudó a conocer un poco más de su país sin necesidad de recorrer miles de kilómetros.

“Creo que FlyOver está excelente porque estás dentro de un mall, puedes hacer otras cosas. No te toma todo el día, es algo corto, muy bonito, y puedes hacer más cosas por el resto del día (…) es una experiencia para nuestros niños que no viven en México y queremos darle una probadita de lo que es México”. Jaime Coutinho, padre de la familia en FlyOver México

Además, destacaron las actividades que enriquecen la aventura de FlyOver México, como el álbum para colocar las fotos editadas por el propio personal del recinto en distintas locaciones del país.

Cabe señalar que este espacio, que espera a sus visitantes en Plaza Carso, tiene una tienda de recuerdos con playeras del Chapulín Colorado y El Chavo; así como una pared llena de post-its con comentarios del público.

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