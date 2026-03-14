¿Mucho calor? 7 destinos frescos de México perfectos para Semana Santa
Si eres del team frío y no te gusta el calorcito que ya siente en gran parte de México, entonces te interesará saber cuáles son los Pueblos Mágicos donde el clima es más fresco. Por lo que si en estas vacaciones de Semana Santa prefieres del aire fresco, paisajes verdes y caminatas sin el sol intenso, toma nota de estos sitios que pueden salvarte del calor en esta Semana Santa.
Desde sitios con neblina, rinconcitos en la sierra o escenarios con follaje, estos Pueblos Mágicos sobresalen por sus temperaturas más frescas en esta temporada que los convierten en lugares ideales para descansar y disfrutar de la naturaleza.
Zacatlán, Puebla
En la Sierra Norte de Puebla, este pueblo mágico suele tener mañanas frescas y neblina ligera en primavera.
Qué hacer
- Mirador del Cañón de las Juntas
- Valle de Piedras Encimadas
- Probar sidra y pan artesanal
San Cristóbal de las Casas, Chiapas
A más de 2,000 metros de altura, su clima es uno de los más frescos del sur del país.
Imperdibles
- Recorrer sus calles coloniales
- Visitar San Juan Chamula
- Cafés y mercados artesanales
Creel, Chihuahua
En plena Sierra Tarahumara, este destino ofrece bosques de pino, aire limpio y noches frescas.
Qué hacer
- Lago de Arareko
- Valle de los Monjes
- Recorrido en el tren Chepe
Valle de Bravo, Estado de México
A unas dos horas de la CDMX, combina bosque, lago y clima templado, ideal para un viaje corto.
Actividades
- Parapente en Monte Alto
- Paseo en lancha
- Cascada Velo de Novia
Coatepec, Veracruz
Este Pueblo Mágico se halla rodeado de cafetales y montañas, suele tener temperaturas más frescas que la costa veracruzana.
Qué hacer
- Visitar fincas cafetaleras
- Probar café de especialidad
- Caminar por su centro colonial
Pinal de Amoles, Querétaro
Uno de los puntos más altos de la Sierra Gorda queretana, es el Pueblo Mágico de Pinal de Amoles donde el clima suele ser fresco incluso en primavera.
Actividades
- Mirador Cuatro Palos
- Cascada El Chuveje
- Senderismo entre montañas
Huasca de Ocampo, Hidalgo
Rodeado de bosques y barrancas, este fue el primer Pueblo Mágico de México, el cual mantiene temperaturas templadas durante gran parte del año.
Qué hacer
- Visitar los Prismas Basálticos
- Recorrer haciendas antiguas
- Paseos en bosque y tirolesa
Un pilón: El Oro, Estado de México
Entre montañas y bosques, este antiguo pueblo minero conserva un clima templado y tranquilo.
Imperdibles
- Teatro Juárez
- Museo de la Minería
- Presa Brockman
Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.
¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.