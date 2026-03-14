¿Mucho calor? 7 destinos frescos de México perfectos para Semana Santa

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Clima fresco para Semana Santa. Foto: Cuartoscuro

Si eres del team frío y no te gusta el calorcito que ya siente en gran parte de México, entonces te interesará saber cuáles son los Pueblos Mágicos donde el clima es más fresco. Por lo que si en estas vacaciones de Semana Santa prefieres del aire fresco, paisajes verdes y caminatas sin el sol intenso, toma nota de estos sitios que pueden salvarte del calor en esta Semana Santa.

Desde sitios con neblina, rinconcitos en la sierra o escenarios con follaje, estos Pueblos Mágicos sobresalen por sus temperaturas más frescas en esta temporada que los convierten en lugares ideales para descansar y disfrutar de la naturaleza.

Zacatlán, Puebla

En la Sierra Norte de Puebla, este pueblo mágico suele tener mañanas frescas y neblina ligera en primavera.

Qué hacer

Mirador del Cañón de las Juntas

Valle de Piedras Encimadas

Probar sidra y pan artesanal

San Cristóbal de las Casas, Chiapas

A más de 2,000 metros de altura, su clima es uno de los más frescos del sur del país.

Imperdibles

Recorrer sus calles coloniales

Visitar San Juan Chamula

Cafés y mercados artesanales

Creel, Chihuahua

En plena Sierra Tarahumara, este destino ofrece bosques de pino, aire limpio y noches frescas.

Qué hacer

Lago de Arareko

Valle de los Monjes

Recorrido en el tren Chepe

Valle de Bravo, Estado de México

A unas dos horas de la CDMX, combina bosque, lago y clima templado, ideal para un viaje corto.

Actividades

Parapente en Monte Alto

Paseo en lancha

Cascada Velo de Novia

Coatepec, Veracruz

Este Pueblo Mágico se halla rodeado de cafetales y montañas, suele tener temperaturas más frescas que la costa veracruzana.

Qué hacer

Visitar fincas cafetaleras

Probar café de especialidad

Caminar por su centro colonial

Pinal de Amoles, Querétaro

Uno de los puntos más altos de la Sierra Gorda queretana, es el Pueblo Mágico de Pinal de Amoles donde el clima suele ser fresco incluso en primavera.

Actividades

Mirador Cuatro Palos

Cascada El Chuveje

Senderismo entre montañas

Huasca de Ocampo, Hidalgo

Rodeado de bosques y barrancas, este fue el primer Pueblo Mágico de México, el cual mantiene temperaturas templadas durante gran parte del año.

Qué hacer

Visitar los Prismas Basálticos

Recorrer haciendas antiguas

Paseos en bosque y tirolesa

Un pilón: El Oro, Estado de México

Entre montañas y bosques, este antiguo pueblo minero conserva un clima templado y tranquilo.

Imperdibles

Teatro Juárez

Museo de la Minería

Presa Brockman

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