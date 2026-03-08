Más de 3 mil mujeres marchan en Oaxaca por el 8M para exigir justicia ante feminicidios

GENERANDO AUDIO...

Más de tres mil mujeres se manifestaron este 8 de marzo en la capital de Oaxaca para conmemorar el Día Internacional de la Mujer y exigir a las autoridades acciones más contundentes frente a la violencia feminicida en el estado.

La movilización comenzó en la Fuente de las Ocho Regiones y avanzó hacia el Palacio de Gobierno, donde colectivos feministas y organizaciones sociales se concentraron para denunciar la violencia que enfrentan miles de mujeres en la entidad.

Durante la marcha, las participantes corearon consignas y portaron pancartas en las que exigieron justicia, seguridad y mayor atención institucional a los casos de feminicidio.

Colectivos realizan pintas y daños a inmuebles

En el recorrido, integrantes de colectivos feministas realizaron pintas en diversos inmuebles, con mensajes como “Oaxaca feminicida”, “Gobierno asesino” y “Ni una más”, consignas que reflejan la exigencia de justicia y el reclamo hacia las autoridades.

Además, algunas manifestantes rompieron vidrios y láminas de protección en sucursales bancarias y oficinas gubernamentales.

Las participantes señalaron que estas acciones buscan visibilizar el enojo ante lo que consideran una falta de atención efectiva por parte de las autoridades, al considerar que se prioriza la protección de edificios públicos sobre la seguridad de las mujeres.

Denuncian más de 300 feminicidios durante el actual sexenio

De acuerdo con el colectivo Mujeres Oaxaqueñas Tejiendo Comunidad, en el estado se han contabilizado 305 feminicidios desde el inicio del actual sexenio del gobernador Salomón Jara Cruz, que comenzó en 2022.

Las organizaciones feministas indicaron que estas cifras reflejan la gravedad de la violencia de género en la entidad, por lo que exigieron investigaciones efectivas, castigo a los responsables y políticas públicas que garanticen la seguridad de las mujeres.

Protesta en Chilpancingo incluye quema de piñata

En el marco de las movilizaciones por el 8 de marzo, también se registraron protestas en Chilpancingo, capital del estado de Guerrero.

Durante la manifestación realizada frente al Palacio de Gobierno, manifestantes quemaron una piñata con el rostro del senador Félix Salgado Macedonio, mientras coreaban la consigna “Un violador no será gobernador”.

La acción formó parte de las protestas feministas que cada año se realizan en diversas ciudades del país para visibilizar la violencia contra las mujeres y exigir justicia.

