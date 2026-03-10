CAPUFE alerta bloqueo en autopista Barranca Larga-Ventanilla en Oaxaca

GENERANDO AUDIO...

Bloqueo en la autopista Barranca Larga-Ventanilla. Foto: Getty Images.

Autoridades advierten que permanece un bloqueo en ambos sentidos de la autopista Barranca Larga-Ventanilla, en el estado de Oaxaca, por una manifestación que se lleva a cabo desde hace varias horas.

Permanece bloqueo en Barranca Larga-Ventanilla

A través de sus redes sociales oficiales, Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE) dio a conocer que en la autopista Barranca Larga-Ventanilla hay un bloqueo en ambos sentidos.

De acuerdo con su reporte, el cierre de esta carretera, a la altura de la Plaza de Cobro Ventanilla, se da por la presencia de manifestantes, por lo que pidieron a los conductores tomar precauciones.

“Autopista Barranca Larga – Ventanilla, Plaza de Cobro Ventanilla. Se informa a las personas usuarias que continúa cierre a la circulación en ambos sentidos por presencia de manifestantes. Toma tus precauciones”, así lo informaron a través de X.

¿Por qué se manifiestan en esta autopista de Oaxaca?

De acuerdo con reportes en redes sociales y medios locales, se trata de una manifestación de pobladores de varias localidades de Santa María Colotepec y San Francisco Coatlán por los presuntos incumplimientos de acuerdos federales para la infraestructura complementaria de la autopista Barranca Larga-Ventanilla.

Sí, las principales exigencias son la falta de pavimentación en caminos laterales y daños en terrenos comunales. Pero además del deterioro en tramos, el hecho de que las autoridades no reconozcan las cartas de residencia de los municipios locales han provocado la molestia de la asamblea permanente de los pobladores.

Y por último, también se han denunciado impactos ambientales en ríos y otros cuerpos de agua cercanos a la autopista.

