Tres estudiantes de secundaria se intoxican con gomitas en Oaxaca

Las autoridades del estado de Oaxaca dieron a conocer que tres estudiantes de secundaria se intoxicaron con gomitas, por lo que ya investigan qué sustancia podrían contener estos dulces que consumieron los menores de edad.

La Fiscalía General de Oaxaca dio a conocer que tres estudiantes de la Escuela Secundaria Técnica 139, la cual se encuentra en la zona de El Rosario, se intoxicaron luego de comer unas gomitas.

Por esta razón, luego de que se enteraron de esta denuncia publicada en redes sociales, han decidido abrir una carpeta de investigación.

“La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) inició una carpeta de investigación tras los hechos denunciados públicamente en plataformas digitales ocurridos en la Escuela Secundaria Técnica 139, ubicada en la zona de El Rosario, donde tres menores de edad presuntamente resultaron intoxicados luego de consumir gomitas que aparentemente contenían alguna sustancia“, se lee en un comunicado que compartieron.

Activaron protocolos y buscan a responsables

Las autoridades oaxaqueñas aseguran que, después de conocer el caso, activaron los protocolos de investigación junto a personal de la Fiscalía Especializada en Justicia para Adolescentes, pues su objetivo es brindar atención especializada, integral con perspectiva de infancia y adolescencia.

Asimismo, indicaron que una de las prioridades es identificar la sustancia ingerida por los estudiantes por medio de las gomitas.

“Como parte de las indagatorias, la FGEO estableció las primeras líneas de investigación para construir una teoría del caso que permita determinar cómo ocurrieron los hechos y dar con quien o quienes resulten responsables”, agregaron.

