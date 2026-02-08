Explota pipa sobre la carretera Panamericana en Zanatepec, Oaxaca, no se reportan víctimas

GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro/Archivo

Una pipa supuestamente cargada con combustible explotó la tarde de este sábado sobre la carretera Panamericana, a la altura del municipio de Santo Domingo Zanatepec, en la región del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, lo que provocó un incendio de gran magnitud y el cierre parcial de la vialidad.

De acuerdo con los primeros reportes, la unidad pesada circulaba por ese tramo cuando, por causas que aún no han sido determinadas, se registró una fuerte explosión seguida de un incendio. Las llamas y la columna de humo fueron visibles a varios kilómetros, lo que alertó a automovilistas y habitantes de comunidades cercanas.

El siniestro generó la movilización de cuerpos de emergencia, entre ellos elementos de Protección Civil estatal y municipal, bomberos, Guardia Nacional y corporaciones policiacas, quienes implementaron un operativo para sofocar el fuego, acordonar la zona y reducir riesgos, debido al tipo de material que transportaba la unidad.

Como medida preventiva, las autoridades restringieron la circulación en la zona, permitiendo únicamente el paso controlado de vehículos de emergencia. Las labores se extendieron por varias horas, mientras los equipos realizaban trabajos de enfriamiento para evitar una posible reactivación del fuego o nuevas explosiones.

Personal de emergencia también efectuó inspecciones en áreas aledañas para descartar daños en viviendas, negocios o infraestructura cercana.

Hasta el momento, autoridades locales informaron que no se reportan personas fallecidas ni lesionadas. Sin embargo, se mantiene un operativo preventivo en el área mientras continúan las investigaciones para esclarecer las causas de la explosión y verificar si la unidad cumplía con la normativa para el transporte de materiales peligrosos.

Se exhortó a la población a evitar la zona y atender las indicaciones oficiales hasta que se restablezca por completo la circulación en la carretera Panamericana.

