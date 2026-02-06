“Mi Primera Chamba”: requisitos para recibir 9 mil pesos si eres joven en Oaxaca

GENERANDO AUDIO...

Oaxaca ofrece apoyo a jóvenes. Foto: Cuartoscuro

Jóvenes de Oaxaca recibirán 9 mil pesos gracias al programa “Mi primera chamba, experiencia que transforma” que busca vincular a jóvenes recién egresados de entre 18 y 29 años con unidades de trabajo para que adquieran experiencia tras completar sus estudios.

¿Cómo hacer para recibir 9 mil pesos en Oaxaca?

De acuerdo con las autoridades de Oaxaca, para que los jóvenes puedan ser parte del programa “Mi primera chamba, experiencia que transforma” es necesario que se cumplan con varios requisitos, entre ellos:

Ser mexicano y residente de Oaxaca

Tener entre 18 y 29 años de edad

Ser egresado de instituciones de educación superior

No tener experiencia laboral

Sin actividad laboral al momento de realizar la solicitud de registro al programa

Además de los requisitos, las autoridades establecen los documentos que el solicitante a recibir 9 mil pesos mensuales como parte del programa “Mi primera chamba, experiencia que transforma”.

Entre los documentos se encuentra:

Identificación oficial vigente

CURP

Acta de nacimiento

Comprobante de domicilio

Documento que acredite la terminación de estudios, emitido por una institución de educación superior

Currículum

Abren registro para “Mi Primera Chamba, Experiencia que Transforma” en Oaxaca

Desde el 2 de febrero, autoridades confirmaron que estará abierta la convocatoria para registrarse al programa, los cuales deben realizarse únicamente a través de la plataforma oficial y de manera personal.

Para más información o resolver cualquier duda, las autoridades de Oaxaca pusieron a disposición los números de atención ciudadana:

9511175952

9513580068

9511624010

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.