Indigna agresión sexual desde una camioneta en movimiento en Oaxaca

Buscan a hombre por acoso y tocamiento sexual a mujer en Oaxaca. Foto: Getty Images

Una mujer fue víctima de acoso y tocamiento sexual en la vía pública en la colonia Volcanes, ubicada en la zona norte de Oaxaca, por lo que autoridades municipales y estatales mantienen la búsqueda del presunto agresor.

Los hechos ocurrieron en la esquina de las calles Río Quiotepec y Mesa de Anáhuac, donde la víctima se encontraba parada sobre la banqueta cuando el conductor de una camioneta se aproximó y, sin su consentimiento, realizó tocamientos de carácter sexual antes de huir del lugar.

Acoso sexual y tocamiento sexual en la colonia Volcanes

En la grabación que circula en plataformas digitales se observa cómo el vehículo se detiene brevemente junto a la mujer y el conductor comete la agresión para luego retirarse de manera inmediata. Tras la difusión del material, ciudadanos reportaron el hecho a las autoridades, lo que derivó en un despliegue policial en la colonia Volcanes.

Patrullajes y búsqueda del presunto agresor en Oaxaca

Elementos de la Policía Municipal realizaron patrullajes en la zona donde ocurrió el acoso sexual; sin embargo, hasta el momento no se ha logrado la localización del presunto responsable. De manera paralela, autoridades estatales mantienen abiertas las investigaciones correspondientes para identificarlo y proceder conforme a la ley.

Atención a la víctima por tocamiento sexual

La Vicefiscalía de Delitos de Género informó que ya estableció contacto con la víctima, a quien se le ofrecieron medidas cautelares, así como acompañamiento institucional durante el proceso legal, aunque no hay información de la captura, autoridades siguen investigando. El Código Penal del estado de Oaxaca establece sanciones de hasta 40 años de prisión, sin derecho a fianza, para los delitos de acoso y tocamiento sexual, los cuales pueden ser tipificados como intento de violación.

