Camión trocero choca contra vivienda en carretera de Oaxaca, tras perder el control, y deja dos personas sin vida

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Camión sin frenos provoca tragedia en Guelatao. Foto: José de Jesús Cortés

Un camión tipo trocero cargado con madera se quedó sin frenos y provocó un accidente que dejó dos personas fallecidas y ocho lesionadas en el municipio de San Pablo Guelatao de Juárez, en la región de la Sierra Norte de Oaxaca.

El incidente ocurrió mientras habitantes y visitantes presenciaban un partido de basquetbol organizado como parte de las actividades por el natalicio de Benito Juárez, conocido como el Benemérito de las Américas.

De acuerdo con reportes locales, el vehículo descendía por una vía cercana a las canchas deportivas cuando perdió el control debido a presunta falla en el sistema de frenos, lo que provocó que avanzara a gran velocidad hacia la zona donde se encontraban los asistentes.

Videos difundidos en redes sociales muestran el momento en que el camión pasa frente a las canchas mientras las personas gritan y corren para resguardarse, al percatarse de la situación.

Camión impacta vivienda en la carretera federal 175

Tras perder el control, el vehículo continuó su trayectoria hasta impactar contra una vivienda ubicada en una curva de la carretera federal 175, en la entrada del municipio, localizado aproximadamente a 70 kilómetros de la ciudad de Oaxaca de Juárez.

Imágenes posteriores al accidente muestran el camión volcado y daños en la parte frontal de la vivienda, así como a personas lesionadas en la zona.

En otra grabación se observa el momento en que el partido de basquetbol se suspende y los asistentes corren hacia el lugar del impacto para auxiliar a las víctimas.

De acuerdo con los primeros reportes, dos personas fueron atropelladas antes de que el camión chocara contra la vivienda, lo que provocó su fallecimiento.

Autoridades atienden emergencia y trasladan a heridos

El Gobierno de Oaxaca informó que las personas lesionadas fueron trasladadas para recibir atención médica en el hospital de Ixtlán de Juárez, mientras que un paciente en estado grave fue llevado al Hospital General Doctor Aurelio Valdivieso, ubicado en la capital del estado.

La emergencia fue atendida por 10 ambulancias de los Servicios de Salud y del cuerpo de bomberos, que se encontraban en la zona debido a las actividades deportivas organizadas por la conmemoración del natalicio de Benito Juárez.

En redes sociales, el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, lamentó lo ocurrido y expresó condolencias a las familias afectadas.

“Se han girado indicaciones para brindar atención inmediata a la población afectada”, señaló el mandatario estatal.

Las autoridades locales iniciaron las investigaciones para determinar las causas del accidente y las responsabilidades correspondientes, mientras continúan las labores de atención a las víctimas.

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