Incendio consume decenas de restaurantes y palapas en Puerto Escondido, Oaxaca

Incendio en Puerto Escondido, Oaxaca. Foto: José de Jesús Cortés.

A unos días que comiencen las vacaciones de Semana Santa, un fuerte incendio que duró, al menos, cinco horas, consumió restaurantes, cabañas, locales comerciales y viviendas de la zona turística de Punta Zicatela, en Puerto Escondido, Oaxaca.

El siniestro comenzó después de la 1:00 de la madrugada y se propagó rápidamente debido a que la mayoría de techos de restaurantes y palapas eran de palma seca.

“Hasta esta hora hay un total de 40 cabañas que se perdieron en total. En su totalidad, 15 locales, 20 locales comerciales y 15 palapas igual el fuego las consumió en su totalidad”, informó Román Valencia presidente municipal de Santa María Colotepec.

Personal de bomberos, así como los mismos prestadores de servicios, atendieron el incendio que quedó extinguido a las 6 de la mañana de este viernes.

Protección Civil de Puerto Escondido descartó personas lesionadas o desaparecidas, y sólo se reportan cuantiosas pérdidas materiales en una de las zonas turísticas más concurridas de Puerto Escondido.

Los prestadores de servicios turísticos solicitaron ayuda a las autoridades estatales, para comenzar la reconstrucción de su patrimonio antes de que comiencen las vacaciones de Semana Santa.

