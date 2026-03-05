Matan a exalcalde y a su hijo en Zaniza, Oaxaca

GENERANDO AUDIO...

Matan a exalcalde de Zaniza y a su hijo. Foto ilustrativa: Getty Images

De acuerdo con varios reportes, mataron al exalcalde de Santa María Zaniza, Silvestre Vásquez Sánchez, y a su hijo, Daniel Vásquez Ruiz, en el estado de Oaxaca. Esto mientras se dan tensiones entre esta comunidad y la de Santiago Amoltepec.

¿Qué se sabe sobre el asesinato del exalcalde de Zaniza?

Según la información que se ha difundido en redes sociales y medios de comunicación, todo ocurrió a las 07:00 horas de este pasado miércoles 4 de marzo de 2026, en el paraje El Potrero de Santa María Zaniza, justo en los límites con Santiago Amoltepec, donde emboscaron al exalcalde junto a su hijo para asesinarlos.

Los asesinatos del exalcalde de Santa María Zaniza, Silvestre Vásquez Sánchez, y de su hijo, Daniel Vásquez Ruiz, se dan cuando esta localidad y la de Santiago Amoltepec sostienen un conflicto de límites, lo que ha provocado algunas masacres.

¿Qué dicen las autoridades de Oaxaca?

Solamente a través de un comunicado compartido en sus redes sociales oficiales, como en su página de Facebook, la Secretaría de Gobierno de Oaxaca negó que se registrara un enfrentamiento entre Santiago Amoltepec y Santa María Zaniza por territorio.

“La Secretaría de Gobierno negó que se haya registrado algún enfrentamiento entre Santiago Amoltepec y Santa María Zaniza como se ha informado en algunos medios de comunicación”, se lee en su publicación.

Pero no negaron que se dieran los asesinatos del exalcalde de Santa María Zaniza y de su hijo, aunque informaron que los hechos ocurridos en la región ya están siendo investigados por la Fiscalía General de Oaxaca, y después ofrecerán mayor información al respecto.

“La Secretaría de Gobierno reitera que se mantiene un diálogo permanente con las autoridades de Santiago Amoltepec y Santa María Zaniza, para construir consensos que logren la paz y seguridad para las y los pobladores de ambas comunidades”, agregaron.

Síndico municipal de Zaniza confirma asesinatos

En entrevista con medios, el síndico municipal de Santa María Zaniza, Jesús Morales Cruz, confirmó los asesinatos del exalcalde y de su hijo. Y añadió que la asamblea comunitaria de su localidad está muy enojada por este ataque que, aseguró, fue perpetrado por personas de Amoltepec.

Y también señaló que en una anterior asamblea entre representantes de las dos localidades se había prometido paz, pero con el reciente ataque, para ellos quedó claro que no la hay, por lo que advirtió que podría darse una situación delicada entre los pobladores de ambos lugares.

