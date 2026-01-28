Tren Interoceánico: ¿quién es Felipe de Jesús Díaz, el maquinista detenido por descarrilamiento?

GENERANDO AUDIO...

Maquinista del Tren Interoceánico está detenido. Foto: Cuartoscuro

Felipe de Jesús Díaz Gómez, identificado como el maquinista principal del Tren Interoceánico que se descarriló el 28 de diciembre de 2025, fue detenido el lunes 26 de enero de 2026 en el municipio de Palenque, Chiapas, y enfrenta imputaciones por homicidio culposo y lesiones culposas por el accidente que dejó 14 personas fallecidas y decenas de lesionados.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que la detención fue ejecutada por la Policía Federal Ministerial y que Díaz Gómez fue posteriormente puesto a disposición de la delegación de la FGR en Tuxtla Gutiérrez, para integrar su situación jurídica en el proceso penal que se sigue en su contra.

Cuál es la acusación contra el maquinista

La ficha oficial describe a Felipe de Jesús como un hombre de complexión media y aproximadamente 1.68 metros de altura. Al momento de su captura vestía playera rosa, short gris y sandalias, y tiene una cicatriz en la muñeca de la mano derecha.

La FGR imputa al maquinista los delitos de homicidio culposo y lesiones culposas por su presunta responsabilidad tanto en las muertes como en las heridas sufridas por pasajeros y tripulación del convoy. El proceso legal continúa conforme al debido proceso, con el fin de determinar responsabilidades precisas.

Causa del accidente: exceso de velocidad

De acuerdo con el primer informe oficial presentado por la fiscal general Ernestina Godoy Ramos, el siniestro fue provocado por exceso de velocidad. El análisis de la caja negra de la locomotora reveló que el tren circulaba a 65 kilómetros por hora en una curva donde el límite establecido para el tramo era de 50 km/h, lo que representa un exceso de 15 km/h en esa zona crítica de la Línea Z, entre Salina Cruz y Coatzacoalcos.

La autoridad descartó fallas mecánicas en la infraestructura ferroviaria, incluido el sistema de frenos y las vías, y determinó que el factor humano y el desempeño del operador es la línea de investigación principal. Peritajes adicionales identificaron que incluso en tramos rectos el convoy excedió los límites permitidos para ese tipo de servicio.

Contexto del descarrilamiento

El descarrilamiento ocurrido el 28 de diciembre de 2025 tuvo lugar cerca de la comunidad de Nizanda, Oaxaca, en un tramo que forma parte del corredor ferroviario diseñado para conectar los puertos de Salina Cruz y Coatzacoalcos. Al momento del accidente, alrededor de 250 personas, entre pasajeros y tripulación, viajaban a bordo del tren cuando varios vagones y locomotoras se salieron de las vías al tomar una curva pronunciada, provocando la caída de algunas unidades por un barranco.

Ese siniestro significó una de las primeras tragedias de gran magnitud en el proyecto del Corredor Interoceánico y generó un operativo de emergencia para atender a los heridos y recuperar evidencia técnica, incluido el registro de datos que ha fundamentado la imputación contra Díaz Gómez.

