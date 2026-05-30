Maestros tomaron de nuevo accesos al aeropuerto de Oaxaca

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Como ocurrió el pasado martes, los maestros instalaron campamentos en los accesos del Aeropuerto Internacional de Oaxaca, lo que impidió la circulación vehicular y peatonal hacia la terminal aérea.

La movilización provocó que decenas de pasajeros permanecieran durante horas bajo el sol mientras esperaban información sobre sus vuelos y la posibilidad de ingresar al inmueble.

Conforme avanzó la jornada, la molestia entre los usuarios aumentó. Algunos pasajeros comenzaron a exigir la apertura de los accesos para evitar perder sus vuelos.

La inconformidad derivó en protestas dentro de la propia manifestación. Ante la cercanía de la hora de abordar, varios viajeros optaron por levantar los portones de seguridad del aeropuerto para intentar ingresar a la terminal.

También bloquean terminal de PEMEX en Santa María el Tule

De manera paralela, otro grupo de docentes de la Sección 22 bloqueó la entrada de la Terminal de Abastecimiento de PEMEX, ubicada en el municipio de Santa María el Tule.

De acuerdo con voceros del movimiento, las acciones comenzaron alrededor de las 11:00 de la mañana y se realizaron al mismo tiempo que la mesa de negociación entre la CNTE y el Gobierno federal.

Las movilizaciones forman parte de una estrategia de presión del magisterio disidente en el marco del paro indefinido que mantiene desde hace cinco días.

Las negociaciones entre la CNTE y las autoridades federales continúan mientras los docentes mantienen sus acciones de protesta en distintos puntos de Oaxaca.

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