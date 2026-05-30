CNTE Oaxaca reconoce falta de avances tras reunión con SEP y Segob

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CNTE Oaxaca reconoce falta de avances con SEP y Segob | Foto: Especial

La Sección XXII de Oaxaca de la CNTE reconoció que no hubo acuerdos concretos tras la mesa de diálogo que sostuvo durante más de siete horas con autoridades de la Secretaría de Gobernación (Segob), la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el Gobierno de Oaxaca.

La secretaria general de la Sección XXII, Yenny Pérez, informó que la revisión del pliego petitorio continúa pendiente, ya que la organización magisterial presentó 79 demandas que no pudieron analizarse en su totalidad durante el encuentro.

“Definitivamente es un proceso que no se ha concretado, son 79 puntos en nuestro pliego petitorio y, por lo tanto, ahora en esta mesa no se logra concretar la revisión completa de estos 79 puntos”, señaló.

CNTE mantiene pendientes sus demandas centrales

La dirigencia magisterial también admitió que no hubo avances en los temas prioritarios que han motivado las movilizaciones del movimiento.

“Respecto a las demandas centrales, no hay avances, eso es importante decirlo”, afirmó Pérez.

Entre las principales exigencias de la CNTE se encuentra la abrogación de la Ley del ISSSTE, una de las demandas que el magisterio ha mantenido durante las últimas semanas de protestas y bloqueos.

Dan seguimiento a investigación por hechos en Mitla

Durante la reunión también participó el Fiscal General del Estado de Oaxaca para informar sobre las investigaciones relacionadas con los hechos violentos ocurridos el pasado 27 de mayo en Villa de Mitla.

La Sección XXII indicó que las 15 personas afectadas recibirán acompañamiento y atención por parte de las autoridades correspondientes.

“Porque este funcionario tiene licencia, pero desde luego tiene que seguir su proceso de investigación, como lo hizo saber la fiscalía”, explicó la dirigente.

Además, aseguró que se trabaja en la reparación del daño para quienes resultaron afectados.

“Para quienes fueron agredidos, hemos planteado que es importante la reparación del daño; mañana las compañeras y los compañeros van a tener precisamente esa reparación del daño en el estado de Oaxaca”, detalló.

Movilizaciones se enfocarán en demandas nacionales

La dirigencia adelantó que a partir del próximo 1 de junio las acciones de protesta se concentrarán en las demandas de carácter nacional impulsadas por la Coordinadora.

“A partir del 1 de junio, vamos a centrar en las demandas de carácter nacional”, indicó Pérez.

La líder sindical precisó que el principal objetivo será insistir en la eliminación de la Ley del ISSSTE.

“Nos estaremos centrando precisamente en la demanda que para todos es justa, que es la abrogación de la ley del ISSSTE”, concluyó.

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