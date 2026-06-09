Pemex atiende incidente en ducto de combustóleo de Salina Cruz; descarta riesgo a la población

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Fuga de hidrocarburo moviliza a autoridades en Salina Cruz. Foto: AFP

Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que atiende una fuga de hidrocarburo registrada en el municipio de Salina Cruz, Oaxaca, luego de que habitantes denunciaran la presencia de un material viscoso en diversas calles de la ciudad, presuntamente arrastrado por las lluvias recientes.

De acuerdo con autoridades estatales de Protección Civil, la situación se encuentra bajo control y, hasta el momento, no representa un riesgo para la población de las colonias afectadas.

Vecinos reportan presencia de hidrocarburo en calles de Salina Cruz

La alerta fue emitida por habitantes de las colonias Lomas de Galindo y Jesús Rasgado, quienes denunciaron a través de redes sociales que el hidrocarburo era arrastrado por el agua pluvial hacia zonas más bajas del puerto ubicado en el Istmo de Tehuantepec.

Los residentes expresaron su preocupación ante la posibilidad de que el contaminante alcanzara cuerpos de agua cercanos, como la Laguna Superior e incluso zonas costeras del municipio.

Según los testimonios ciudadanos, el material comenzó a observarse en distintas vialidades tras las precipitaciones registradas en las últimas horas.

Nuevo derrame de hidrocarburos en Salina Cruz genera preocupación ambiental

Un nuevo derrame de hidrocarburos se registró en Salina Cruz, Oaxaca, a la altura de la colonia Jesús Rasgado, donde las lluvias provocadas por el fenómeno meteorológico Boris facilitaron la dispersión del combustible hacia diversas calles y colonias cercanas.

Habitantes advirtieron sobre el posible riesgo para el ecosistema de la laguna Bahía La Ventosa. Ante ello, Pemex confirmó una pérdida de contención en un ducto de combustóleo e informó que activó los protocolos de emergencia y suspendió la operación del sistema de transporte afectado para controlar el incidente.

Fuga de #hidrocarburo de #Pemex arrastra contaminación a varias colonias de #SalinaCruz con las lluvias#JaimeGUERRERO



Una fuga de hidrocarburos proveniente de instalaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex) afecta a varias colonias del puerto de Salina Cruz, en el Istmo de… pic.twitter.com/lAnRt8mL0h — Jaime Guerrero (@jaimeguerrero08) June 9, 2026

Protección Civil confirma que Pemex ya atiende la emergencia

El coordinador estatal de Protección Civil de Oaxaca, Manuel Maza Sánchez, informó que personal de Pemex confirmó la existencia de una pérdida de contención que ya fue identificada y aislada para evitar una mayor dispersión del hidrocarburo.

Aunque aún no se ha determinado con precisión si el material corresponde a combustóleo, aceite u otro derivado del petróleo, las autoridades señalaron que la empresa desplegó brigadas especializadas para controlar la situación.

“Ya están trabajando con cordones oleofílicos para recuperar todo este material“, explicó el funcionario.

Asimismo, detalló que las labores de limpieza y contención se concentran en los puntos donde fue detectada la presencia del contaminante.

Derrame se concentra en tres calles y no representa riesgo para la población

De acuerdo con el reporte oficial, el derrame se encuentra focalizado en tres calles de la zona afectada, por lo que las autoridades descartaron un riesgo inmediato para los habitantes cercanos.

Las acciones implementadas incluyen la absorción, recolección y confinamiento del material derramado, con el objetivo de impedir que continúe expandiéndose debido a las lluvias.

Protección Civil indicó que mantiene monitoreo constante en el área mientras continúan las labores de saneamiento.

Pemex activa protocolos tras detectar fuga en ducto de combustóleo

A través de un comunicado, Petróleos Mexicanos confirmó que el incidente corresponde a una pérdida de contención en un ducto de combustóleo localizado en Salina Cruz.

La empresa señaló que, una vez detectada la fuga, activó de manera inmediata sus protocolos internos para atender la emergencia.

🔖 Tarjeta Informativa | Atiende Pemex pérdida de contención en ducto de combustóleo en Salina Cruz, Oaxaca

🔗 https://t.co/OvV7d9vimZ pic.twitter.com/piUPhBgUm4 — Petróleos Mexicanos (@Pemex) June 9, 2026

“Petróleos Mexicanos (Pemex) informa que atiende una pérdida de contención en ducto de combustóleo en el municipio de Salina Cruz, Oaxaca. De manera inmediata, la institución activó los protocolos institucionales de atención a emergencias, suspendió la operación del sistema de transporte para depresionar la línea afectada y así mitigar el flujo del hidrocarburo“, indicó la empresa.

Guardia Nacional y cuerpos de emergencia apoyan en las labores

Pemex detalló que trabajadores especializados ya realizan maniobras para controlar el incidente y recuperar el producto derramado.

Además, las labores operativas cuentan con el apoyo coordinado de diversas corporaciones de seguridad y auxilio.

“Trabajadores especializados de la empresa se encuentran en el sitio del incidente para la atención del mismo. Las labores operativas reciben el respaldo coordinado de diversas instancias de seguridad y auxilio, entre las cuales destacan la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional, así como la policía, bomberos y Protección Civil de la localidad. La Empresa Pública del Estado mantiene vigilancia permanente en la zona“, agregó Pemex.

En su comunicado, Pemex reitera que la situación está bajo control, aunque continúa con los trabajos de limpieza y monitoreo para garantizar que el material no siga dispersándose a consecuencia de las lluvias registradas en la región.

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