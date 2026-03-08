Convocan a la carrera “Mujer Corre Por Ti Vida” por el 8M en Santa María Tonameca, luego se disculpan por el nombre

GENERANDO AUDIO...

Foto: Gobierno de Santa María Tonameca

Después de que el gobierno municipal de Tehuantepec, plagió y convocó a la actividad “Elabora tu Kit Forense”, causando indignación por la aceptación de este tipo de violencia, el Gobierno municipal de Santa María Tonameca, Oaxaca, convocó a la actividad “Mujer, Corre Por Tu Vida”. Tras evento, se disculpan

Se trató de una carrera atlética membretada con dicho nombre a propósito del 8 de marzo, y fue convocada por el Instituto Municipal de la Mujer de Tonameca, en la región de la Costa de Oaxaca.

Foto: Gobierno Municipal de Santa María Tonameca

La actividad fue encabezada por el presidente municipal de Tonameca, César Ruiz Gutiérrez, y partió de la localidad de Llano Grande a la cancha municipal de dicho municipio.

Al término de la actividad, el Gobierno municipal de Tonameca publicó que “Mujer, Corre por Tu Vida”, fue convocada porque “reafirma el compromiso de seguir generando espacios de participación, bienestar y reconocimiento para las mujeres tonamequeñas”.

Pero en redes sociales, este tipo de convocatorias causó indignación entre la ciudadanía y colectivos feministas por la frialdad en que un gobierno municipal normaliza que a la única solución para erradicar la violencia es huir o escapar de esta.

El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, indica que 343 personas han desaparecido en Oaxaca en el actual sexenio del gobernador Salomón Jara Cruz, que comenzó en 2022, de las cuales, 214 aún no han sido localizadas.

Emiten disculpas por nombre

En tanto que, tras la carrera, que estuvo seguida por un partido de fubol femenil comunitario, el Gobierno municipal emitió un comunicado disculpándose por “cualquier interpretación que haya podido resultar ofensiva o inapropiada. Reconocemos y aceptamos que se trató de un error, por lo que asumimos con responsabilidad esta situación”.

“Derivado de lo anterior, el ayuntamiento ya se encuentra tomando cartas en el asunto para atender esta situación y reforzar las acciones necesarias que permitan prevenir que hechos similares vuelvan a presentarse, así como acatar las recomendaciones que en su caso emitan las instancias correspondientes.

“Asimismo, se estarán impulsando acciones de capacitación y sensibilización para el personal del H. Ayuntamiento, mediante cursos y talleres relacionados con la prevención de la violencia contra las mujeres”

Gobierno de Santa María Tonameca

Toda vez que también reiteró su “disposición de seguir trabajando con responsabilidad y sensibilidad por el bienestar y la sana convivencia de todas y todos”, así como su “compromiso con el respeto, la igualdad y la erradicación de esta forma de violencia contra las mujeres”.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.