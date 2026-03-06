Fiscalía va por exjefe de casa hogar por muerte de niñas haitianas en Oaxaca

GENERANDO AUDIO...

Piden procesar a exjefe de casa hogar por niñas haitianas muertas. Foto: FGEOaxaca.

Autoridades de Oaxaca van contra exjefe de Casa Hogar “Patos” por la muerte de las dos niñas haitianas. Sí, la Fiscalía estatal ha pedido que se vincule a proceso a quien se desempeñaba como jefe de departamento de Servicios Generales en el albergue para personas migrantes.

Piden procesar a exjefe de casa hogar por muerte de niñas haitianas

La Fiscalía General de Oaxaca imputó y solicitó que se vincule a proceso a exjefe de Casa Hogar “Patos” por la muerte de dos niñas haitianas, quien está identificado con las iniciales E.J.B.Z.

Recordemos que quien ocupaba el cargo de jefe de departamento de Servicios Generales en el albergue para personas migrantes adscrito al DIF estatal, está acusado por el delito de homicidio culposo por omisión debido a este caso.

¿Por qué piden su vinculación a proceso?

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía de Oaxaca, el exjefe de la Casa Hogar “Patos” para personas migrantes, era el encargado de asegurar la integridad física y la vida de las dos niñas haitianas, “especialmente desde una perspectiva de género y de protección integral de la infancia”.

“Con base en lo establecido en el Código Penal Vigente para el Estado de Oaxaca, el delito que se atribuye corresponde a homicidio culposo por omisión, que se configura cuando una persona obligada legal o contractualmente a proteger no actúa para evitar un resultado lesivo, pese a tener la posibilidad real de hacerlo. Las indagatorias establecen que el imputado contaba con capacidad física y material para intervenir, sin embargo, su inactividad permitió la consumación de los hechos”, indicó la dependencia oaxaqueña en un comunicado de prensa compartido en sus redes sociales oficiales.

La Fiscalía de Oaxaca añade que al tratarse de niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad por su condición de extranjeras y bajo tutela institucional, garantiza el interés superior de la niñez durante el proceso legal.

Considerarán si existen más personas involucradas

Por otra parte, las autoridades oaxaqueñas informaron que las investigaciones ministeriales se ampliaron para determinar si existen más personas involucradas, que tengan alguna responsabilidad en la muerte de las dos niñas haitianas en la Casa Hogar “Patos”.

“La Fiscalía de Oaxaca conduce la investigación bajo los principios de debida diligencia reforzada, enfoque diferencial y perspectiva de género e infancia, a fin de garantizar el acceso pleno a la justicia y evitar cualquier forma de revictimización, privilegiando siempre la protección y dignidad de las niñas y niños”, indicaron por último.

