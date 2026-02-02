Todo lo que debes saber del registro a la Beca Rita Cetina en 2026

GENERANDO AUDIO...

Beca Rita Cetina. Foto: Cuartoscuro

El Gobierno de México iniciará el proceso de registro para la Beca Rita Cetina, un apoyo económico dirigido a estudiantes de educación primaria pública, informó Julio León, coordinador nacional de Becas para el Bienestar (CNBB).

A través de un comunicado difundido en su cuenta oficial de X, el funcionario detalló que durante febrero se llevarán a cabo asambleas informativas en escuelas primarias públicas del país, donde se explicará paso a paso cómo realizar el registro al programa.

¿Cuándo inicia el registro de la Beca Rita Cetina primaria 2026?

De acuerdo con la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, el registro en línea se abrirá durante los meses de febrero y marzo de 2026, una vez concluidas las asambleas informativas en los planteles.

El trámite se realizará exclusivamente a través de los canales oficiales, por lo que las autoridades recomendaron a madres, padres y tutores mantenerse atentos a los avisos institucionales.

¿Qué requisitos necesito para mi registro en línea de la Beca Rita Cetina?

Las autoridades informaron que todos los alumnos de primaria pública podrán inscribirse, siempre que cumplan con los requisitos establecidos. El registro está dirigido a estudiantes de 1° a 6° de primaria, con edades entre 6 y 14 años.

Los requisitos y documentos solicitados son:

Tener uno o más hijos inscritos en una escuela primaria pública

No recibir otra beca federal con el mismo objetivo

Realizar correctamente el registro en línea

Contar con CURP certificada del padre, madre o tutor, así como del alumno

del padre, madre o tutor, así como del alumno Presentar identificación oficial vigente del tutor

del tutor Tener comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a tres meses

con antigüedad no mayor a tres meses Crear o contar con una cuenta Llave MX

Proporcionar número de teléfono celular y correo electrónico

Ingresar la Clave de Centro de Trabajo (CCT) de la escuela

¿Cómo se entregará el apoyo?

La entrega del recurso económico se realizará de manera directa y sin intermediarios, a través de la Tarjeta del Banco del Bienestar, lo que permitirá dar seguimiento puntual a los pagos durante el ciclo escolar.

Las autoridades reiteraron que la Beca Rita Cetina forma parte de la estrategia federal para fortalecer la permanencia escolar y apoyar la economía de las familias, por lo que exhortaron a los tutores a preparar con anticipación la documentación requerida y atender las asambleas informativas en sus escuelas.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.