Beca Rita Cetina: ¿cuándo cae el apoyo y cómo saber la fecha de pago?

Conoce cuándo cae el apoyo de la Beca Rita Cetina 2026. Foto: Cuartoscuro/Archivo.

La Beca Universal de Educación Básica “Rita Cetina” es un programa prioritario del Gobierno de México que busca garantizar que niñas y niños de primaria y secundaria no abandonen la escuela por falta de recursos. Sin embargo, una de las dudas más frecuentes entre las familias es: ¿cuándo cae el apoyo económico? En Unotv.com te damos los detalles.

De acuerdo con la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, la fecha del depósito no es fija para todos, ya que depende de si la familia es de continuidad o de nuevo ingreso al programa en 2026.

Beca Rita Cetina de Continuidad

Las familias que ya recibían la beca desde 2025 o antes continúan con el esquema de pago bimestral.

El depósito se realiza cada dos meses

El dinero se deposita directamente en la tarjeta del Bienestar

La fecha exacta se anuncia al inicio de cada bimestre

El monto puede ser de $1,900 pesos o $1,900 + $700 pesos bimestrales, según la integración familiar

Los pagos de la Beca Rita Cetina correspondientes a febrero de 2026 sí se realizarán, aunque el calendario oficial de pagos aún no ha sido publicado. Hasta ahora, no existe una fecha oficial para el arranque de pagos del bimestre enero-febrero.

Pago para familias de nuevo ingreso

Las familias que ingresarán al programa en marzo de 2026, principalmente con estudiantes de primaria pública, no reciben el apoyo de inmediato tras el registro.

El proceso confirmado en 2026 es el siguiente:

Febrero: asambleas informativas en las escuelas

asambleas informativas en las escuelas Marzo: registro en línea en la plataforma oficial

registro en línea en la plataforma oficial Posteriormente: se entregan las tarjetas del Bienestar

se entregan las tarjetas del Bienestar Después de recibir la tarjeta: se realiza el depósito del apoyo anual

En estos casos, el apoyo es anual para estudiantes de primaria:

$2,500 pesos por un estudiante

Mientras que en secundaria la beca otorga 1,900 pesos bimestrales y en el caso de los hogares con dos o más estudiantes en este nivel, se darán 700 pesos adicionales por cada uno de ellos.

La entrega de los recursos en el año se realiza por cinco bimestres, ya que no se consideran los meses de julio y agosto por ser periodo vacacional.

¿Dónde consultar el calendario de pagos de febrero 2026?

El titular de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar informó, a través de su cuenta oficial de Facebook, que el calendario de pagos de las Becas Bienestar será publicado muy pronto.

Las fechas oficiales podrán consultarse únicamente en los canales oficiales, entre ellos:

Redes sociales verificadas de la CNBB

Cuentas oficiales de Julio León

Plataformas digitales del programa Becas para el Bienestar

