¿Ya te cayó tu pago de Beca Rita Cetina y Benito Juárez? Revisa cómo checarlo

GENERANDO AUDIO...

Descubre cómo puedes ver si ya te cayó tu beca. Foto: Uno TV/Gettyimages

Durante febrero inicia el primer pago de 2026 de los programas Beca Benito Juárez y Beca Rita Cetina, apoyos dirigidos a estudiantes de educación básica, media superior y superior. Aunque hasta ahora no se ha publicado un calendario oficial, beneficiarios señalan que el primer depósito podría realizarse a partir del lunes 3 de febrero, luego de que el 1 fue domingo y el 2 correspondió a un día festivo.

Las autoridades de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar (CNBB) no han confirmado fechas específicas, por lo que los pagos se estarían liberando de forma gradual, como ocurre en cada inicio de año. Mientras tanto, los beneficiarios pueden consultar su estatus por medios oficiales para saber si el apoyo ya fue depositado.

¿Cómo puedo saber cuándo cae el pago de mi beca?

Una de las opciones disponibles es acudir a los módulos de atención de las Becas Benito Juárez, donde personal del programa puede orientar sobre fechas de pago, estatus del beneficiario o aclaración de dudas relacionadas con los apoyos.

¿Cómo consultar el estatus de las Becas Benito Juárez y Rita Cetina?

Para ubicar el centro de atención más cercano y conocer información actualizada, se puede usar el buscador oficial siguiendo estos pasos:

Ingresa al sitio: buscador.becasbenitojuarez.gob.mx

Selecciona el estado donde resides

Da clic en “Buscar”

Consulta el mapa y selecciona el ícono de la oficina más cercana para conocer su ubicación

¿Cuánto pagan las Becas Benito Juárez y Rita Cetina en 2026?

Los montos de los programas se mantienen sin cambios para este año. Estos son los apoyos vigentes:

Beca Rita Cetina (secundaria):

Mil 900 pesos bimestrales por estudiante.

En caso de tener dos o más hijos inscritos, se otorgan 700 pesos adicionales por cada hijo extra .

900 pesos bimestrales por estudiante. En caso de tener dos o más hijos inscritos, se otorgan . Beca Benito Juárez (preescolar y primaria):

Mil 900 pesos bimestrales por familia beneficiaria.

900 pesos bimestrales por familia beneficiaria. Beca Benito Juárez (media superior):

Mil 900 pesos bimestrales por estudiante.

900 pesos bimestrales por estudiante. Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro:

5 mil 800 pesos bimestrales para estudiantes de nivel superior.

Las autoridades recomiendan no confiar en fechas difundidas en redes sociales y mantenerse atentos únicamente a los canales oficiales, donde se dará a conocer cualquier actualización sobre el calendario de pagos.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.