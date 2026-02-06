La Beca Rita Cetina dará un pago triple de más de 5 mil pesos a estos alumnos

GENERANDO AUDIO...

La Beca Rita Cetina depositará un pago triple en febrero de 2026 a familias de estudiantes de secundaria de nuevo ingreso que recibieron su tarjeta del Banco del Bienestar durante enero, informó la Secretaría de Educación Pública (SEP). El monto acumulado será de 5 mil 700 pesos por estudiante.

El apoyo corresponde a tres bimestres completos que se entregarán en un solo depósito para poner al corriente a quienes se integraron recientemente al programa federal de becas para educación básica.

Beca Rita Cetina: quién recibe el pago triple en febrero

De acuerdo con la SEP, el pago triple de la Beca Rita Cetina aplica sólo para:

Estudiantes de secundaria de nuevo ingreso

Familias que recibieron su tarjeta en enero de 2026

Beneficiarios ya incorporados al padrón

El depósito cubrirá los bimestres:

Septiembre–octubre 2025

Noviembre–diciembre 2025

Enero–febrero 2026

El programa entrega normalmente 1,900 pesos por bimestre por estudiante, más 700 pesos adicionales por cada alumno extra de secundaria en la misma familia.

Monto y objetivo de la Beca Rita Cetina

La Beca Rita Cetina secundaria es un apoyo económico bimestral cuyo objetivo es evitar la deserción escolar por falta de recursos. El depósito se realiza directamente en la tarjeta del Banco del Bienestar.

Con el pago acumulado de tres periodos, las familias de nuevo ingreso recibirán:

1,900 pesos x 3 bimestres = 5 mil 700 pesos por estudiante

Autoridades educativas señalaron que este ajuste busca emparejar los pagos con el resto de beneficiarios activos que ya habían recibido apoyos previos.

El programa fue creado como parte de la política federal de apoyos educativos y opera como programa público, por lo que no puede condicionarse ni usarse con fines partidistas. Los depósitos se reflejan de forma directa en la cuenta del beneficiario.

