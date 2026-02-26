Procesan a 24 personas acusadas de secuestrar a la presidenta municipal de San Agustín Amatengo

GENERANDO AUDIO...

Procesan a 24 personas por secuestro de presidenta municipal en Oaxaca. Foto: Getty

Autoridades del estado de Oaxaca dieron a conocer que procesaron a 24 personas acusadas de secuestrar a la presidenta municipal de San Agustín Amatengo, Italivy Sarahí Juárez Ramírez.

Vinculan a proceso a 24 personas por secuestrar a presidenta municipal de San Agustín Amatengo

La Fiscalía de Oaxaca informó que procesaron a 24 personas por los delitos de secuestro y violencia política por razón de género, debido a lo que ocurrió hace unos días cuando intentaron llevarse a la fuerza a la presidenta municipal de San Agustín Amatengo, en el Congreso de Oaxaca, ubicado en San Raymundo Jalpan.

Al respecto, señalaron que entre estas personas hay 13 mujeres y 11 hombres, detenidas todas en acciones coordinadas a través del gabinete de Seguridad del Gobierno de Oaxaca, luego de rescatar a la alcaldesa Juárez Ramírez.

¿Qué pasó con la presidenta municipal?

Según la investigación de las autoridades oaxaqueñas, todo ocurrió el pasado martes 24 de febrero, cuando en el Congreso local se daba una sesión en la que se discutiría la revocación de mandato de la presidenta municipal de San Agustín Amatengo.

Luego de que se diera una votación en contra de la propuesta, un grupo de personas entró al recinto, sometió a la alcaldesa y la privó de la libertad, obligándola a subir a una camioneta habilitada como ambulancia.

Foto: Facebook/ Italivy Juarez

¿Cómo rescataron a la alcaldesa?

Después de reportarse este hecho, el gabinete de Seguridad del Gobierno de Oaxaca desplegó un operativo encabezado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Policía Vial, la Policía Estatal, la Fiscalía de Oaxaca, la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Agencia Estatal de Investigaciones, el C5i Oaxaca y la Policía Auxiliar, Bancaria, Industrial y Comercial.

Por esta razón, las autoridades lograron ubicar y alcanzar al vehículo donde llevaban a la presidenta municipal, rescatándola, pero también consiguiendo detener a 24 personas.

“Los detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía de Oaxaca, que realiza los trabajos de procuración de justicia a través de la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos de Alto Impacto junto con la unidad Especializada en Combate al Secuestro, y la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, por los delitos de secuestro y violencia política por razón de género, por lo que el Ministerio Público determinará su situación jurídica“, indicaron por último.

