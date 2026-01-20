Traileros desafían al viento en el Istmo de Tehuantepec; hay más de 40 varados en La Ventosa

GENERANDO AUDIO...

Para evitar una volcadura, más de 40 tráileres se encuentran varados desde la tarde del domingo en La Ventosa, Oaxaca, debido a los vientos intensos que azotan en el Istmo de Tehuantepec por los efectos del frente frío 29.

Por la desesperación y por las pérdidas económicas, y de tiempo, que representa esperar a que las condiciones mejoren, algunos desafían a cruzar.

“Darle despacito o quedarte hasta que se quite […] no, pues, me voy a arriesgar”

Miguel Ángel Parral / trailero

La mayoría proviene del centro del país y busca cruzar la carretera Panamericana hacia Chiapas, pero en La Ventosa, un ventarrón que supera los 120 km/h detiene su paso.

Muchos de los transportistas se refugian bajo los puentes de la autopista Salina Cruz-La Ventosa, otros en una estación de servicios en la misma zona, para protegerse de los intensos ventarrones.

“Esperar a que baje, pero a ver cuándo baja, están diciendo que ya más arriba va a subir otra vez […] pues sí, perdemos tiempo, estamos aquí desde anoche, ya es para que estuviéramos descargando en Ciudad Hidalgo”

Javier Zavala / trailero varado

Desde el domingo, la Coordinación Regional de Protección Civil del Istmo restringió el paso de unidades de carga con cajas vacías, en el tramo La Ventosa-La Venta. Los traileros varados hacen el llamado a sus compañeros a evitar acercarse a la zona.

“- No es tan recomendable que pasen, sinceramente no está recomendable.

– ¿Está muy fuerte el viento ?

– Sí”

Transportista

En lo que va del año, van 6 tráileres volcados en la zona. De acuerdo con la Coordinación Regional de Protección Civil del Istmo, el frente frío 29 estará afectando a esta región de Oaxaca con fuertes vientos por más de 24 horas.

