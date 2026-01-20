Muere la influencer Dulce Enríquez tras pasar 10 días hospitalizada a causa de un accidente vial

GENERANDO AUDIO...

En un video habló del acoso en su contra. Foto: Getty Images/Ilustrativa

Luego de permanecer 10 días hospitalizada en estado crítico, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca confirmó este lunes el fallecimiento de la influencer Dulce Enríquez, de 23 años.

Ello, luego de que la joven resultó gravemente lesionada tras la volcadura de una camioneta en la que viajaba junto al presidente municipal de Santa María Huatulco, Julio César Cárdenas Ortega.

El deceso ocurrió alrededor de las 17:30 horas en el Hospital 2002, ubicado en la colonia Reforma de la capital oaxaqueña, donde la creadora de contenido luchaba por su vida desde el pasado 9 de enero.

¿Qué ocurrió el 9 de enero?

El siniestro se registró cerca de las 8:00 horas en el libramiento a Ocotlán de Morelos, a la altura del kilómetro 05+900, en el municipio de Santo Tomás Jalieza, mientras Enríquez viajaba junto al edil Julio César Cárdenas y un escolta a bordo de una camioneta Toyota Sequoia color beige, con placas de Morelos.

De acuerdo con los primeros reportes, el vehículo se habría salido del camino, volcándose posteriormente, dejando heridos a todos los ocupantes, aunque todavía se desconocen las razones del accidente.

Tras el percance, el alcalde notificó en sus redes sociales que se encontraba “estable”, omitiendo información sobre sus acompañantes, lo que generó fuertes críticas entre los usuarios y seguidores de la joven.

Por otro lado, la Fiscalía de Oaxaca inició una carpeta de investigación para esclarecer las circunstancias exactas de la tragedia. El punto clave de la indagatoria es determinar quién conducía el vehículo al momento del accidente: si era el presidente municipal o su escolta.

¿Quién era Dulce Enríquez?

Con apenas 23 años, Dulce se había consolidado como una figura relevante en redes sociales, especialmente en Instagram, donde contaba con más de 122 mil seguidores, con contenido centrado en:

Tips de belleza y maquillaje

Cuidado personal

Estilo de vida

En tanto que el pasado 10 de enero circuló información falsa sobre su muerte, la cual fue desmentida en su momento por su hermana, Michel Enríquez, quien pidió respeto y denunció la violencia digital contra su familia mientras la influencer aún se encontraba con vida.

