Aparatoso accidente deja una mujer sin vida, rescatan a tres de un auto al borde del vacío

GENERANDO AUDIO...

El percance dejó una mujer sin vida y tres personas rescatadas. FOTO: Espcial

Un aparatoso accidente vehicular se registró la tarde de este lunes sobre el Periférico Ecológico, a la altura de la calle Ferrocarril en la junta auxiliar de Santiago Momoxpan, lo que provocó la movilización de diversos cuerpos de emergencia de la zona metropolitana de Puebla, el saldo del percance fue una mujer sin vida y tres personas rescatadas con vida, entre ellas un menor de edad.

De acuerdo con los primeros reportes, el siniestro ocurrió cuando un automóvil color rojo perdió el control debido a la lluvia y se impactó contra la barrera de contención del puente, lo que provocó que la unidad quedara parcialmente suspendida, generando momentos de tensión entre automovilistas que transitaban por la zona.

Un vehículo quedó colgando de un puente del Periférico Ecológico en San Pedro Cholula, Puebla, la tarde del 16 de marzo de 2026. El accidente dejó como saldo una mujer fallecida y tres personas rescatadas con vida, entre ellas dos menores de edad. pic.twitter.com/DJHPmZDOW3 — REPORTINQUIETO 🇲🇽💫 (@REPORTINQUIETO) March 17, 2026

Tras el reporte al número de emergencias, elementos de Protección Civil y Bomberos de Cuautlancingo acudieron al lugar para iniciar las labores de auxilio y rescate de los ocupantes del vehículo. Debido a la complejidad del incidente, se activó un operativo conjunto con diferentes corporaciones.

En el sitio trabajaron de manera coordinada paramédicos del Sistema de Urgencias Médicas Avanzadas (SUMA), Protección Civil de San Pedro Cholula, Bomberos de San Pedro Cholula, Protección Civil Municipal de Puebla y Bomberos de San Andrés Cholula, quienes brindaron atención prehospitalaria y realizaron maniobras para asegurar la unidad accidentada.

De manera preliminar, los cuerpos de emergencia lograron rescatar con arneses a tres personas del interior del vehículo: un adulto de 45 años, un adolescente de 16, así como un menor de 5, quienes fueron valorados por paramédicos en el lugar y posteriormente atendidos por los servicios médicos.

Durante las labores de rescate fue localizada una mujer sin vida al interior del automóvil, por lo que la zona fue acordonada en espera de las diligencias correspondientes por parte de las autoridades ministeriales.

El accidente provocó afectaciones a la circulación en el Periférico Ecológico, mientras los cuerpos de emergencia realizaban las maniobras para retirar la unidad y asegurar el área.

El percance llamó la atención debido a que el vehículo quedó parcialmente colgando del puente y rescatistas laboraron pese al riesgo que la unidad cayera al vacío.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.