Puebla confirma el primer caso de miasis por gusano barrenador en humanos

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Gusano barrenador. Foto: Cuartoscuro/Archivo

En el estado de Puebla se confirmó el primer caso del año de miasis por gusano barrenador en humanos. La noticia fue confirmada mediante el reporte epidemiológico de la Secretaría de Salud, correspondiente a la semana 8.

Confirman primer caso en Puebla de miasis por gusano barrenador en humanos

El primer caso que se registra en Puebla durante el presente año ocurrió en el municipio de Vicente Guerrero. Se trata de un adulto mayor, de 81 años de dad, quien presentó una lesión en la boca.

El enfermo fue valorado en una unidad médica cercana y posteriormente lo trasladaron a un hospital del municipio de la Heróica Puebla de Zaragoza, donde permanece hospitalizado.



Hasta el momento se desconoce cómo se contagió, pero medios locales manejan la hipótesis de que el contagio ocurrió por el contacto con un perro muerto.

¿Cuántos casos van en el año de miasis por gusano barrenador en humanos?

A nivel nacional, hasta la semana 8, se han presentado un total de 180 casos de miasis por gusano barrenador en humanos, la gran mayoría en Chiapas, donde acumulan 113 contagios; le sigue Yucatán con 20 y Oaxaca con 14.

Chiapas: 113

Yucatán: 20

Oaxaca: 14

Quintana Roo: 8

Veracruz: 8

Campeche: 5

Tabasco: 5

Guerrero: 5

Estado de México: 1

Puebla: 1

TOTAL: 180

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