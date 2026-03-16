Asesinan a balazos a expresidente auxiliar de Santa Cruz Acapa en Tehuacán, Puebla

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Foto: Genaro Zepeda

Un ataque armado registrado la noche del domingo dejó sin vida a José Luis Gómez Sixto, quien se desempeñó en dos ocasiones como presidente auxiliar de Santa Cruz Acapa, perteneciente al municipio de Tehuacán.

De acuerdo con los primeros reportes, el exrepresentante viajaba a bordo de un automóvil Nissan March color azul cuando fue interceptado por sujetos armados sobre la carretera estatal Tehuacán-Teotitlán, a la altura de las vías del tren y la entrada a la colonia San Miguel, en la junta auxiliar de San Pablo Tepetzingo.

Según versiones preliminares, los agresores se desplazaban en un vehículo color blanco y al emparejarse con la unidad del exfuncionario abrieron fuego en su contra, para posteriormente darse a la fuga con dirección hacia la conocida “Y” de Chilac, en el lugar se contabilizaron alrededor de 10 casquillos percutidos.

Al sitio acudieron paramédicos de Protección Civil y Bomberos de Tehuacán, quienes confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Elementos de la Policía Municipal acordonaron el área para preservar los indicios, mientras que agentes de la Fiscalía General del Estado de Puebla realizaron las diligencias correspondientes e iniciaron la carpeta de investigación para esclarecer el homicidio y dar con los responsables.

El cuerpo fue trasladado por personal del Servicio Médico Forense (Semefo) al anfiteatro municipal de Tehuacán, donde se le practicará la necropsia de ley.

La muerte de José Luis Gómez Sixto, quien fue presidente auxiliar de Santa Cruz Acapa en dos periodos, era reconocido por su participación en la vida política y comunitaria.

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