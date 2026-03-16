Atención: mañana cierre en carriles de la México-Puebla por obras

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Anuncian cierres en la México-Puebla. Foto: Cuartoscuro/Archivo

Los días 17 y 18 de marzo habrá un corte vial en la autopista México-Puebla, debido a las obras del Trolebús Chalco-Santa Martha. Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe) le pide a los automovilistas que tomen en cuenta esta información y precauciones antes de salir.

Cierre en la México-Puebla por obras del Trolebús Chalco- Santa Martha

Como parte de los trabajos del Trolebús Chalco- Santa Martha, el Sistema de Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México (Sitramytem) realizará el montaje de una estructura metálica, a la altura del kilómetro 20 de la autopista México-Puebla.

Los trabajos comenzarán el día de mañana, martes 17 de marzo, a partir de 21:00 horas y se tiene planeado que terminen el miércoles 18 de marzo, alrededor de las 5:00 horas.

Capufe informa que de las 00:00 a las 1:00 horas se realizará el cierre de los carriles centrales en ambos sentidos, por lo que se recomienda anticipar los tiempos de traslado, manejar con precaución y reducir la velocidad al aproximarse a la zona de las obras.

“Agradecemos su comprensión ante las molestias que estos trabajos puedan ocasionar. Las mejoras en la infraestructura son indispensables para garantizar mayor fluidez”, publicó Capufe en redes sociales

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