Video exhibe a presunto colaborador de la iglesia robándose limosna en catedral de Puebla

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Foto: Cuartoscuro

Un video difundido en redes sociales muestra a un presunto colaborador de la Catedral de Tehuacán, en Puebla, aparentemente tomando dinero de la bolsa de limosnas destinada al diezmo de los fieles.

En la grabación, captada por cámaras de seguridad del recinto religioso, se observa cómo el hombre introduce la mano en una bolsa donde se guarda el dinero recolectado durante la misa.

Posteriormente, el sujeto saca billetes y monedas y los guarda en los bolsillos de su saco mientras intenta actuar con discreción para no ser visto.

El video también muestra que el hombre solo toma una parte del dinero y deja el resto, aparentemente para simular que todo fue depositado en las urnas del templo.

Las imágenes comenzaron a circular en redes sociales y rápidamente generaron reacciones e indignación entre feligreses.

Indignación en redes por presunto robo de limosna

Usuarios de redes sociales criticaron el hecho al considerar que se trata de una falta grave de confianza, ya que el dinero corresponde a donativos de fieles durante celebraciones religiosas.

Hasta ahora no se ha confirmado públicamente la identidad del hombre ni su función dentro de la iglesia.

El caso también ha abierto debate en redes sobre la transparencia en el manejo de donaciones dentro de instituciones religiosas.

Hasta el momento, la Diócesis de Tehuacán no ha publicado un comunicado oficial para aclarar lo ocurrido ni informar si se abrirá alguna investigación interna. Tampoco se ha informado si el caso fue denunciado ante autoridades civiles.

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