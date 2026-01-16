Aprovecha tráfico para robar a trailero en la México-Puebla
Los robos y la violencia se endurecieron. Ahora, se captó el presunto asalto a un trailero en pleno tráfico de la autopista México-Puebla.
Video del momento del atraco en la México-Puebla
El video fue compartido por varias cuentas informativas, como @_LosTitulares. En las imágenes se observa un tráiler con remolque que circulaba lentamente debido al tráfico vehicular. En cuestión de segundos, dos sujetos se acercaron y lograron abrir la puerta del copiloto.
Ambos ingresaron a la unidad y comenzaron a amagar al conductor; posteriormente cerraron la puerta y el supuesto asalto inició. Los hechos ocurrieron en la autopista México-Puebla, a la altura de la planta Volkswagen, con dirección a Amozoc.
Durante la semana, diversos videos captados y difundidos en redes sociales mostraron a presuntos delincuentes cometiendo robos de autopartes, cableado, e incluso intentos de ingreso a una empresa.
¿Se puede evitar un robo en carretera?
La autopista México-Puebla es considerada una de las más peligrosas. Para reducir el riesgo, se recomienda:
- Mantener puertas y ventanas cerradas, con los seguros activados
- No detenerse ante señalamientos improvisados, piedras en el camino o falsos retenes
- Desconfiar de ayudas no solicitadas, incluso si aparentan ser automovilistas varados
- Circular a velocidad constante y evitar paradas innecesarias
- Utilizar carreteras de cuota siempre que sea posible
En algunos casos, la violencia de los asaltantes ha sido extrema. Videos captados por cámaras de seguridad han mostrado desde falsos retenes y obstáculos en el camino, hasta comandos armados que dispararon contra unidades de transporte.
