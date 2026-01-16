Aprovecha tráfico para robar a trailero en la México-Puebla

GENERANDO AUDIO...

Captan presunto robo en la México-Puebla. Foto: Gettyimages / Ilustrativa

Los robos y la violencia se endurecieron. Ahora, se captó el presunto asalto a un trailero en pleno tráfico de la autopista México-Puebla.

Video del momento del atraco en la México-Puebla

El video fue compartido por varias cuentas informativas, como @_LosTitulares. En las imágenes se observa un tráiler con remolque que circulaba lentamente debido al tráfico vehicular. En cuestión de segundos, dos sujetos se acercaron y lograron abrir la puerta del copiloto.

Ambos ingresaron a la unidad y comenzaron a amagar al conductor; posteriormente cerraron la puerta y el supuesto asalto inició. Los hechos ocurrieron en la autopista México-Puebla, a la altura de la planta Volkswagen, con dirección a Amozoc.

Durante la semana, diversos videos captados y difundidos en redes sociales mostraron a presuntos delincuentes cometiendo robos de autopartes, cableado, e incluso intentos de ingreso a una empresa.

¿Se puede evitar un robo en carretera?

La autopista México-Puebla es considerada una de las más peligrosas. Para reducir el riesgo, se recomienda:

Mantener puertas y ventanas cerradas, con los seguros activados

No detenerse ante señalamientos improvisados, piedras en el camino o falsos retenes

Desconfiar de ayudas no solicitadas, incluso si aparentan ser automovilistas varados

Circular a velocidad constante y evitar paradas innecesarias

Utilizar carreteras de cuota siempre que sea posible

En algunos casos, la violencia de los asaltantes ha sido extrema. Videos captados por cámaras de seguridad han mostrado desde falsos retenes y obstáculos en el camino, hasta comandos armados que dispararon contra unidades de transporte.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.