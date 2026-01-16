Aprovecha tráfico para robar a trailero en la México-Puebla

11:34 | E. Santiago | Agencias
aprovecha-trafico-para-robar-a-trailero-en-la-mexico-puebla
Captan presunto robo en la México-Puebla. Foto: Gettyimages / Ilustrativa

Los robos y la violencia se endurecieron. Ahora, se captó el presunto asalto a un trailero en pleno tráfico de la autopista México-Puebla.

Video del momento del atraco en la México-Puebla

El video fue compartido por varias cuentas informativas, como @_LosTitulares. En las imágenes se observa un tráiler con remolque que circulaba lentamente debido al tráfico vehicular. En cuestión de segundos, dos sujetos se acercaron y lograron abrir la puerta del copiloto.

Ambos ingresaron a la unidad y comenzaron a amagar al conductor; posteriormente cerraron la puerta y el supuesto asalto inició. Los hechos ocurrieron en la autopista México-Puebla, a la altura de la planta Volkswagen, con dirección a Amozoc.

Durante la semana, diversos videos captados y difundidos en redes sociales mostraron a presuntos delincuentes cometiendo robos de autopartes, cableado, e incluso intentos de ingreso a una empresa.

¿Se puede evitar un robo en carretera?

La autopista México-Puebla es considerada una de las más peligrosas. Para reducir el riesgo, se recomienda:

  • Mantener puertas y ventanas cerradas, con los seguros activados
  • No detenerse ante señalamientos improvisados, piedras en el camino o falsos retenes
  • Desconfiar de ayudas no solicitadas, incluso si aparentan ser automovilistas varados
  • Circular a velocidad constante y evitar paradas innecesarias
  • Utilizar carreteras de cuota siempre que sea posible

En algunos casos, la violencia de los asaltantes ha sido extrema. Videos captados por cámaras de seguridad han mostrado desde falsos retenes y obstáculos en el camino, hasta comandos armados que dispararon contra unidades de transporte.

