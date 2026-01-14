Acusan a autoridades federales por desaparición de académico de la IBERO en Puebla

GENERANDO AUDIO...

En Puebla, buscan a un académico de la IBERO. Foto: Cuartoscuro / Archivo

En Puebla, el caso del académico de la IBERO, Leonardo Ariel Escobar, tomó un giro luego de que el Sistema Universitario Jesuita (SUJ) acusó a autoridades federales de participar en la desaparición del joven. De acuerdo con la institución, el 31 de diciembre de 2025 habría sido detenido en el Aeropuerto Internacional General Mariano Escobedo de Monterrey, Nuevo León, por elementos del Instituto Nacional de Migración (INM).

“Leonardo fue presuntamente detenido el 31 de diciembre de 2025 en el Aeropuerto Internacional General Mariano Escobedo de Monterrey. Hay indicios de la participación de autoridades federales, del Instituto Nacional de Migración y de la Guardia Nacional, así como de la Policía de Apodaca”.

Pese a lo anterior, el Sistema Universitario Jesuita (SUJ) reiteró que no existe registro oficial de la detención ni de la liberación del académico.

El 2 de enero del presente año se reportó la desaparición de Leonardo Ariel Escobar mediante una ficha de búsqueda, luego de que se le perdió la pista en el municipio de Apodaca, Nuevo León.

Características del académico de la IBERO

Leonardo Ariel Escobar Barrios tenía 42 años y era originario de Colombia. Tenía cabello negro, corto y rizado, y una estatura aproximada de 1.75 metros.

Como señas particulares, presentaba un lunar en la mejilla derecha a la altura de la fosa nasal; un lunar en la ceja derecha; una pequeña verruga en la orilla de la fosa nasal, así como una cicatriz en el glúteo derecho.

Por último, el SUJ reiteró su compromiso a colaborar con las autoridades para esclarecer el caso del académico.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.