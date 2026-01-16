“¿Dónde estás?”: IBERO Puebla se moviliza y exige aparición con vida del académico Leonardo Ariel Escobar

GENERANDO AUDIO...

IBERO Puebla exige aparición con vida de académico. Foto: Genaro Zepeda

La IBERO Puebla realiza este viernes una movilización pacífica para exigir la aparición con vida de Leonardo Ariel Escobar, académico de esta casa de estudios reportado como desaparecido desde el 2 de enero en el estado de Nuevo León, de acuerdo con información confirmada por la comunidad universitaria.

La movilización inició en punto de las 9:30 horas en el Ágora del campus, donde personal de todas las áreas universitarias, estudiantes y sociedad civil se dieron cita para la organización y conformación de un contingente solidario que salió a las calles para exigir justicia.

Estudiantes, docentes y personal administrativo, señalaron que la movilización también busca que las autoridades estatales y federales refuercen las acciones de búsqueda e investigación, al considerar que el caso no ha tenido avances públicos suficientes. Los manifestantes corearon consignas y portaron pancartas con la frase “¿Dónde estás?”, en referencia directa al paradero del académico.

La movilización de la IBERO Puebla avanzó hacia el circuito Juan Pablo II y el bulevar del Niño Poblano, donde se llevaron a cabo bloqueos intermitentes en ambos sentidos, como medida de presión para visibilizar el caso. Los organizadores subrayaron que la protesta se desarrolló de manera pacífica y solicitaron comprensión a los automovilistas por las afectaciones viales temporales.

Integrantes de la comunidad universitaria indicaron que la protesta tiene como objetivo central evitar que la desaparición de Leonardo Ariel Escobar quede en el olvido, así como exigir a las autoridades una investigación exhaustiva que permita esclarecer lo ocurrido desde su arribo a Nuevo León.

El rector de la IBERO Puebla, Alejandro Guevara Sanginés, resaltó que a 14 días de su último contacto con familiares, no se han presentado pruebas verificables de su paradero.

En su última comunicación, el académico hizo saber a sus seres queridos que fue detenido en las inmediaciones del Aeropuerto de Monterrey el 31 de enero de 2025; el 2 de enero de 2026, cuando fue liberado, hizo saber que ya estaba en proceso de volver a Puebla; sin embargo, no se sabe de su ubicación desde entonces.

El Rector de la IBERO Puebla, dio lectura al posicionamiento firmado por las instituciones del Sistema Universitario Jesuita. En el documento, se hace un llamado a la presentación inmediata de Leonardo Ariel, así como a “agotar todas las líneas de investigación, evitando la estigmatización y criminalización”. Reiteró la obligación de las autoridades para realizar una búsqueda diligente, inmediata y sin obstáculos.

Durante la movilización, los participantes reiteraron que la IBERO Puebla mantiene comunicación con familiares del académico y que continuará realizando acciones públicas hasta que se obtenga información verificable sobre su paradero. Asimismo, insistieron en la importancia de garantizar los derechos humanos en los procesos de detención y traslado de personas.

Los manifestantes recalcaron que la exigencia es clara: localizar con vida al académico y que las autoridades competentes informen de manera transparente sobre las líneas de investigación que se siguen en el caso.

“Desde el domingo hemos pedido encarecidamente nos den toda la evidencia física posible a partir de ese momento donde es un enigma, no sabemos qué sucedió, lo que ha declarado el fiscal de Nuevo León es que a partir de ese momento llega a Monterrey se le aproxima gente de la Guardia Nacional y Leonardo sale corriendo y deja su mochila lo que dice el fiscal es que se le ve en las inmediaciones el 3 y 4 de enero, pero es anecdótico porque no tenemos ninguna evidencia. Le hemos pedido evidencia de las cintas del aeropuerto para verificar que Leonardo estuviese ahí, gracias a la presión que ha generado esta noticia, la prensa y las notas y los compañeros de la prensa, nos han apoyado, el día de hoy hay una búsqueda masiva ya en terreno de las inmediaciones del aeropuerto, pero vean nuestro predicamento, desde el 2 de enero no tenemos evidencia, no estamos queriendo confrontar a la autoridad nuestro objetivo es el hallazgo con vida de a Leonardo para que se reincorpore a las actividades de la universidad”. Alejandro Guevara Sanginés, rector Ibero Puebla

¿Qué se sabe de la desaparición de Leonardo Ariel Escobar?

De acuerdo con información confirmada, Leonardo Ariel Escobar, de 42 años y de nacionalidad colombiana, desapareció el 2 de enero tras arribar al Aeropuerto Internacional de Monterrey, en el municipio de Apodaca, Nuevo León.

Versiones oficiales indican que presuntamente fue detenido por elementos de la Guardia Nacional y trasladado a un destacamento de la Policía Municipal de Apodaca por una supuesta falta administrativa relacionada con alterar el orden. Posteriormente, se perdió todo contacto con él, sin que hasta el momento se haya informado de su paradero.

Como señas particulares, Leonardo Ariel Escobar tiene cabello negro, corto y rizado; mide aproximadamente 1.75 metros de estatura. Presenta un lunar en la mejilla derecha a la altura de la fosa nasal, otro en la ceja derecha, una pequeña verruga en la orilla de la fosa nasal y una cicatriz en el glúteo derecho.

