Asalto en taquería de Amozoc, Puebla: Matan a un cliente y hieren a otro

Asalto en taquería de Amozoc, Puebla. Foto ilustrativa: Getty Images.

En redes sociales ha comenzado a compartirse un video en el que se puede ver el momento justo en que ocurre un asalto en una taquería del municipio de Amozoc, en el estado de Puebla, en el que murió una persona y otra más resultó herida.

Matan a un cliente y otro resulta herido en asalto en Amozoc

Como les contábamos, en las últimas horas, en redes sociales ha comenzado a compartirse un video en el que se registró un asalto a una taquería en Amozoc, Puebla, durante la madrugada de este pasado sábado 10 de enero de 2026.

Esta grabación se ha vuelto viral ya que en ella se puede observar el momento justo en que uno de los clientes intenta defenderse de uno de los delincuentes pero le disparan con un arma de fuego, a la vez que hiere a su acompañante.

¿Qué se ve en el video que se comparte en redes sociales?

En el video que grabó una cámara de seguridad, se puede observar como a las 00:44 horas, en una taquería de Amozoc, Puebla, tres hombres armados llegan al establecimiento y amenazan a los trabajadores del establecimiento, exigiéndoles que les entreguen sus pertenencias y el dinero de la caja.

Después de esto, se ve que uno de los asaltantes se acerca a dos clientes que estaban sentados en una de las mesas para también exigirles que les entregara sus teléfonos celulares y dinero.

Cliente intentó defenderse

Cuando otro de los delincuentes parece gritarles a los clientes y trabajadores que no se muevan y que se mantengan al fondo del negocio, uno de lo clientes intenta defenderse, pero el sujeto armado le dispara a él y a su acompañante para después huir junto a sus cómplices.

De acuerdo con reportes, desafortunadamente el cliente que intentó defenderse, y que llevaba una chamarra de mezclilla color azul, murió, mientras que su acompañante solamente resultó herido.

Los hechos ocurrieron en una taquería ubicada en la carretera federal Puebla-Tehuacán, en el Barrio de Santiago, en Amozoc.

Por todo esto, autoridades locales y estatales ya investigan y buscan a los responsables del asalto que quedó registrado en un video y que se comparte en redes sociales.

