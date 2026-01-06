GENERANDO AUDIO...

Detienen a nueve presuntos integrantes de “La Barredora” en Puebla. Foto: Especial

Durante un operativo interinstitucional, fuerzas estatales y federales detuvieron a nueve presuntos integrantes de “La Barredora” en el municipio de Tecamachalco, Puebla, grupo señalado como generador de violencia en la región del Triángulo Rojo, informaron autoridades estatales.

La acción se realizó este martes como parte de una estrategia de seguridad para debilitar estructuras criminales que operan en la zona. De acuerdo con información oficial, el despliegue fue encabezado por la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla, en coordinación con la Fiscalía General del Estado.

Operativo en Tecamachalco contra La Barredora

Durante el operativo fueron detenidos nueve hombres, entre ellos Eduardo N., alias EL “Gordo”, identificado por las autoridades como presunto líder de la “Operativa Barredora”, considerada un brazo armado de un cártel con presencia en Jalisco.

En el lugar se aseguraron seis armas largas de alto poder, además de equipo táctico especializado, presuntamente utilizado para la comisión de diversos delitos. Las autoridades señalaron que los detenidos son originarios de Veracruz, Baja California y Oaxaca.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, los sujetos estarían relacionados con delitos de alto impacto, entre ellos homicidio, tráfico de drogas y otras actividades identificadas como generadoras de violencia en el Triángulo Rojo, una de las zonas con mayor incidencia delictiva en Puebla.

La fiscal general del estado, Idamis Pastor Betancourt, confirmó que los nueve detenidos quedaron a disposición de las autoridades correspondientes por los delitos de homicidio en grado de tentativa, portación de arma de fuego y delitos contra la salud. La información fue dada a conocer durante una conferencia de prensa encabezada por el gobernador Alejandro Armenta.

La fiscal destacó que este aseguramiento representa un golpe relevante contra los grupos criminales que operan en la región. Recordó que a finales de 2025, en el Triángulo Rojo se registraron hechos de alto impacto, entre ellos el asesinato de tres policías municipales de Huixcolotla, ataque que la Operativa Barredora se adjudicó al difundir videos en redes sociales.

Las autoridades señalaron que los detenidos permanecerán bajo resguardo, mientras continúan las investigaciones para determinar su situación jurídica y su posible relación con otros hechos delictivos registrados en el estado de Puebla.

