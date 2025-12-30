GENERANDO AUDIO...

Alejandro Armenta, gobernador de Puebla. Foto: Cuartoscuro / Archivo

El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, acusó al periodista Rodolfo Ruiz de realizar señalamientos “fuera de la realidad” y aseguró que no permitirá calumnias, aunque reiteró que respeta la libertad de expresión.

Armenta afirmó que está dispuesto al debate cuando alguien miente:

“Mi posición es debatir cuando alguien está mintiendo… una calumnia no la puedes permitir. Si yo lo hago, tengo que ofrecer una disculpa, y lo he hecho en varias ocasiones. Pero en el caso del señor Rodolfo Ruiz tiene mi respeto, plena libertad; puede decir lo que quiera en el límite que establece la Constitución y el decoro”.

El mandatario señaló que el periodista afirmó que, por influencias suyas, podría salir de prisión una persona relacionada con el caso de Cecilia Monzón, lo que calificó como falso:

“Primero le dije que no hay ninguna relación… Yo no voy a proteger a nadie que haya cometido un delito. Por eso, esto que decía el medio e-consulta fue una mentira”.

Armenta agregó que algunas críticas responden —según dijo— a “una estrategia de fábrica de mentiras”, y sostuvo que detrás existe un interés de “extorsión”, aunque aseguró que su Gobierno acepta la crítica.

Periodista responde a gobernador de Puebla

Este martes, el periodista Rodolfo Ruiz, en su columna, indicó que el gobernador Alejandro Armenta le atribuyó declaraciones que nunca hizo, como señalar que Javier López Zavala saldría de prisión gracias a influencias del mandatario y que él lo llamó “traidor”.

Sostuvo que ambas acusaciones son falsas y aseguró que jamás publicó esas afirmaciones en su columna ni en redes sociales. Añadió que, si la secretaria Citlalli Hernández leyó eso en e-consulta, entonces hubo un error, al igual que por parte del gobernador.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.