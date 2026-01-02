Salen volando 3 personas de juego mecánico en Puebla

GENERANDO AUDIO...

En Puebla, 3 personas salieron volando de un juego mecánico. Foto:Gettyimages

Un trágico inicio de año se registró en la capital de Puebla, luego de que tres personas resultaran lesionadas al salir proyectadas de un juego mecánico en la colonia Lomas de Castillotla. El incidente quedó captado en video, donde se observa el momento exacto en que uno de los paneles del artefacto se desprende durante su operación.

El momento del impacto en Puebla

La grabación, difundida inicialmente por la cuenta @_LosTitulares, muestra cómo la falla estructural provocó que dos adultos y una menor de edad cayeran violentamente al suelo. En otros videos compartidos en redes sociales, se observa a las víctimas tendidas en el piso mientras testigos pedían no moverlas para evitar complicaciones en sus lesiones, a la espera de los servicios de emergencia.

Estado de los lesionados y respuesta oficial

La Coordinación General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres del Estado de Puebla informó que, tras el reporte, el juego mecánico fue clausurado de manera inmediata y el área quedó delimitada para prevenir nuevos riesgos.

“Personal de esta Coordinación inhabilitó el juego mecánico en la feria patronal de la colonia Lomas de Castillotla, luego de que una pieza del equipo se desprendiera. Las tres personas lesionadas recibieron atención y traslado médico por parte de la Cruz Roja Mexicana”, detalló la dependencia.

Responsabilidades

Protección Civil estatal añadió que el encargado de la empresa “Atracciones Cocuecha” ha asumido la responsabilidad del seguimiento médico de los afectados. Hasta el momento, las autoridades mantienen la zona bajo resguardo mientras se realizan las investigaciones pertinentes sobre las condiciones de seguridad de la feria.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.