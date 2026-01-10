Detienen a tres policías de la SSC y a una civil ligados a “La Barredora” en Puebla

GENERANDO AUDIO...

Detienen a tres policías de la SSC Puebla. Foto: Especial

En un operativo conjunto, autoridades detuvieron a tres policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de Puebla y a una mujer civil, presuntamente relacionados con el grupo delictivo “La Barredora” y con el homicidio de dos policías municipales.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Puebla, las detenciones se llevaron a cabo dentro de la Operación Cofradía, con la participación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Sedena, la Marina y la Secretaría de Seguridad Pública estatal.

Detención de policías de la SSC ligados a “La Barredora”

Las autoridades identificaron a los detenidos como Hugo N., Atanacio N. y Rocío N., quienes se desempeñaban como servidores públicos de la SSC Puebla, así como a Ana Belem N., señalada como civil vinculada con los hechos.

Los tres policías fueron aprehendidos al interior de las instalaciones de la SSC, mientras que la civil fue detenida en otro punto de la ciudad, en cumplimiento de órdenes judiciales.

La Fiscalía informó que los cuatro estarían implicados en el asesinato de dos policías municipales, ocurridos el 1 de marzo de 2025, en un inmueble de la colonia Del Valle, en la capital poblana.

Homicidio de policías y antecedentes del caso

Según las investigaciones oficiales, los hoy detenidos habrían llegado a bordo de dos vehículos al domicilio donde se encontraban los uniformados y presuntamente los asesinaron con armas largas. Las indagatorias apuntan a que el crimen se habría cometido como represalia, luego de que las víctimas se negaran a colaborar con actividades delictivas.

En el lugar de los hechos, las autoridades aseguraron indicios balísticos y documentaron la patrulla donde murieron los policías, como parte de la carpeta de investigación.

Operación Cofradía y vínculo con el grupo criminal

Las líneas de investigación señalan que los servidores públicos detenidos integraban una estructura interna conocida como “La Cofradía”, desde la cual mantenían comunicación y presunto control operativo con “La Barredora”.

De acuerdo con la Fiscalía, los implicados habrían brindado protección al grupo criminal y filtrado información sensible sobre operativos y movimientos policiales, aprovechando su acceso a datos estratégicos para evitar acciones en contra de la célula delictiva.

Las personas detenidas serán puestas a disposición de un Juez de Control, donde enfrentarán cargos por homicidio calificado y los delitos que resulten de las investigaciones en curso.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.