Catean agencia de autos en Puebla relacionada con fraude de miles de pesos, así operaría

GENERANDO AUDIO...

En Puebla, denunciaron un fraude en una agencia. Foto: Getty Images / Ilustrativa

La Fiscalía General del Estado de Puebla realizó un cateo en una agencia de autos en la ciudad de Puebla, tras una investigación por el delito de fraude relacionada con la compra de un vehículo.

El operativo se llevó a cabo en el establecimiento “San Ángel Motors”, ubicado en la colonia Prados Agua Azul, luego de que un ciudadano denunciara haber sido víctima de un presunto engaño al intentar adquirir un automóvil.

¿Cómo realizarían los supuestos fraudes en Puebla?

De acuerdo con la carpeta de investigación, el 4 de febrero de 2026 la víctima acudió al lugar con la intención de comprar un vehículo con valor de 260 mil pesos. Personal del establecimiento le solicitó un pago inicial de 138 mil pesos en efectivo para concretar la operación.

Sin embargo, cuando llegó la fecha pactada para la entrega del automóvil, los empleados presuntamente se negaron a cumplir con el acuerdo y tampoco devolvieron el dinero entregado, retirando al cliente del lugar sin darle una solución.

Denuncian y catean

Derivado de la denuncia, el 12 de marzo de 2026 agentes de la Fiscalía ejecutaron una orden de cateo autorizada por un juez de control de la Región Judicial Centro.

Durante la diligencia realizada en el inmueble ubicado en la calle 49 Poniente esquina con Privada 5 B Sur, los investigadores localizaron indicios relacionados con el presunto fraude. Además, aseguraron 10 envoltorios con una sustancia granulada de color blanco con características similares al cristal.

La Fiscalía de Puebla informó que las investigaciones continúan para determinar responsabilidades y proceder conforme a la ley.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.