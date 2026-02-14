Balacera frente a Bar Sala de Despecho deja 3 muertos; detienen a 4 en Puebla

GENERANDO AUDIO...

Foto: Genaro Zepeda/ Uno TV

Una balacera en la Isla Angelópolis dejó tres personas muertas y cuatro lesionadas la madrugada del sábado 14 de febrero de 2026, en la zona de la Isla de Angelópolis, ubicada en Puebla. El ataque ocurrió afuera del bar Sala de Despecho, donde hombres armados en motocicletas dispararon contra un grupo de personas.

Las víctimas mortales fueron dos hombres y una mujer, quienes murieron en el lugar por impactos de arma de fuego. Además, cuatro personas resultaron heridas y fueron trasladadas a hospitales para recibir atención médica.

Foto: Genaro Zepeda/ Uno TV

Balacera Isla Angelópolis: qué pasó y cómo ocurrió

De acuerdo con reportes oficiales, la balacera en Isla Angelópolis ocurrió cuando las víctimas intentaban subir a una camioneta Mercedes Benz. En ese momento, los agresores dispararon directamente contra ellos y huyeron.

Tras el ataque, autoridades desplegaron un operativo con participación de la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla, policías estatales, municipales y la Fiscalía General del Estado de Puebla.

Como resultado del operativo:

Detuvieron a cuatro probables responsables

Aseguraron dos motocicletas relacionadas con el ataque

Implementaron vigilancia aérea con helicóptero y drones

Foto: Genaro Zepeda/ Uno TV

Operativo tras balacera en Puebla y acciones oficiales

El operativo incluyó apoyo aéreo del helicóptero del Gobierno del Estado de Puebla, además de patrullajes intensivos en la zona.

Peritos realizaron el procesamiento de la escena, con recolección de indicios balísticos y traslado de los cuerpos al Servicio Médico Forense.

Autoridades informaron que continúan las investigaciones para esclarecer el móvil del ataque y definir la situación legal de los detenidos en las próximas horas.

Se mantienen patrullajes y monitoreo en la zona como parte de estrategias de seguridad vigentes.

