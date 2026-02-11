Los golpeaba con un machete: detiene a sujeto que agredía a adultos mayores en Puebla

GENERANDO AUDIO...

En Puebla, un sujeto agredió con machete a personas. Foto: Gettyimages/Ilustrativa

En Atlixco, Puebla, elementos de seguridad municipal detuvieron a un sujeto que, presuntamente, padece de sus facultades mentales y atacó a varios adultos mayores en el mercado con un machete.

¿Qué se sabe del sujeto en Atlixco, Puebla?

Presuntamente, el sujeto agredió con un machete en la cabeza a varios adultos mayores; sin embargo, las víctimas fueron reportadas como estables y fuera de peligro, informaron cuerpos médicos.

En 2025, la Fiscalía General del Estado de Puebla lo aprehendió; sin embargo, no fue procesado porque sus facultades mentales impedían un procedimiento penal ordinario.

“Pues yo lo vi de frente y, cuando sentí de repente el golpe, ni lo esperaba, fue como me lastimó”, explicó una de las víctimas, quien fue auxiliada por elementos médicos.

Testigos indicaron que el sujeto vestía una capucha y, tras realizar la agresión, corrió para no ser atrapado por las autoridades.

“Le pegó con la palma de un machete y corrió a la esquina y dio vuelta. No vi su cara. Me comentan que hirió a una arriba y a otro por (la calle) Margarita. A la persona ya la ven de otro color; como llevaba capucha, pero son personas que se dedican a robar y cometen fechorías”, añadió un testigo.

