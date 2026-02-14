Tulipán holandés en Atlixco: el regalo estrella del 14 de febrero

GENERANDO AUDIO...

En Atlixco, Puebla, el cultivo de tulipán holandés se consolida como uno de los protagonistas del 14 de febrero, con una producción estimada de 250 mil macetas para este Día del Amor y la Amistad. Desde meses antes, en invernaderos con temperatura controlada, los productores preparan la flor que se ha vuelto tradición en esta fecha.

El proceso inicia desde marzo con la importación de bulbos certificados de Holanda, que permiten garantizar calidad y variedad. En comunidades como Cabrera, el cultivo de flores no solo es parte de la identidad local, también representa un motor económico clave en temporada alta.

Tulipán holandés en Atlixco: tradición que florece el 14 de febrero

Entre filas ordenadas de invernaderos, los tulipanes holandeses florecen justo a tiempo para llegar a hogares de Puebla y otros estados. Este año se cultivaron más de 35 variedades en al menos 15 colores, que van del rojo y rosa, hasta blanco, naranja y morado.

Francisco Santiago Cruz, productor de tulipán holandés, explicó que regalar esta flor el 14 de febrero se ha vuelto una costumbre.

“Se está haciendo ya una costumbre, una tradición, un gusto regalar un tulipán holandés el día 14 de febrero (…) eso nos ha llevado a mejorar nuestro trabajo de plantado, de calidad, de pedidos, de colores que es lo que la gente busca”, señaló.

Los clientes también lo confirman. María del Socorro, compradora frecuente, destacó la variedad de tonos disponibles y aseguró que cada año regresa por sus favoritos, como los rosas, rojos, naranjas y morados.

A diferencia de otras flores, el tulipán en maceta tiene un valor especial. Su costo va de 40 a 120 pesos y, con los cuidados adecuados, puede durar más tiempo e incluso volver a florecer.

Gracias a su adaptación al clima de Atlixco, esta flor no solo se distribuye en Puebla, también llega a Ciudad de México, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Hidalgo, Tlaxcala y Morelos.

Así, el tulipán holandés pasa de la tierra poblana a convertirse en un símbolo duradero de cariño este 14 de febrero.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.