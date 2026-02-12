Reportan brote de sarampión en el Mercado Hidalgo de Puebla capital y activan vacunación

GENERANDO AUDIO...

Comienza la vacunación en el Mercado Hidalgo, Puebla. Foto: Genaro Zepeda

En Puebla, las autoridades estatales detectaron un brote de sarampión en el Mercado Hidalgo, uno de los centros de abasto más importantes y concurridos de la capital poblana, lo que activó un operativo sanitario urgente para frenar la propagación de esta enfermedad altamente contagiosa, como medida preventiva este jueves, se realiza una jornada de vacunación donde se aplicarán mil vacunas distribuidas en cuatro módulos.

Zona de alto riesgo por concentración de personas

El brote fue detectado en la zona nororiente de la ciudad, donde se ubica este mercado que diariamente recibe a miles de locatarios, comerciantes, proveedores y clientes, lo que se incrementa un riesgo de transmisión del virus si no se implementan medidas inmediatas.

Casos confirmados y despliegue de brigadas de salud

De acuerdo con datos oficiales, al corte de esta mañana de jueves en Puebla se han confirmado al menos 66 casos de sarampión y 102 probables, los cuales están concentrados principalmente en la capital, por lo que el Gobierno estatal desplegó brigadas de salud para extender la situación de manera focalizada y evitar que los contagios se extiendan a otras zonas.

Jornada de vacunación para contener contagios

Como parte de las acciones de contención, personal del sector salud inició una jornada de vacunación masiva en el Mercado Hidalgo, donde se prevé la aplicación de hasta mil dosis dirigidas a locatarios, trabajadores, menores de edad y población que no cuente con esquema completo de vacunación o que se encuentre en riesgo.

Autoridades estatales señalaron que, aunque el brote es considerado importante, la situación se mantiene bajo control y no se ha declarado una alerta sanitaria generalizada. No obstante, se mantiene en vigilancia epidemiológica permanente y se exhorta a la población a verificar su esquema de vacunación.

¿Qué es el sarampión y cuáles son sus síntomas?

El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa que se transmite por el aire a través de gotas respiratorias al toser o estornudar. Entre sus principales síntomas se encuentran fiebre alta, erupciones en la piel, tos, congestión nasal y conjuntivitis. En algunos casos, puede derivar en complicaciones graves, especialmente en menores de edad y personas con sistemas inmunológicos debilitados.

