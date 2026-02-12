¿Qué se sabe de la fosa clandestina hallada en el Mercado Morelos en Puebla?

GENERANDO AUDIO...

En el Mercado Morelos de Puebla localizaron restos óseos.Foto: Cuartoscuro/Archivo

La Fiscalía General del Estado de Puebla ejecutó dos cateos en inmuebles ubicados en la calle 48 Norte sin número, al interior del Mercado Morelos, en la ciudad de Puebla, donde fueron localizados restos óseos humanos y aseguradas motocicletas con reporte de robo.

Localizan restos óseos humanos en mercado de Puebla

De acuerdo con la autoridad ministerial, las diligencias comenzaron desde el día de ayer con el objetivo de buscar y procesar posibles restos humanos y otros indicios relacionados con hechos ilícitos.

En el primer cateo fueron aseguradas dos motocicletas con reporte de robo vigente, las cuales quedaron a disposición del Ministerio Público para las investigaciones correspondientes.

En el segundo inmueble, y bajo estrictos protocolos técnicos y jurídicos, con la intervención de peritos especializados, se localizaron restos óseos humanos. Estos fueron asegurados y serán trasladados al Instituto de Ciencias Forenses para las diligencias correspondientes, indicó la Fiscalía en un comunicado.

La Fiscalía de Puebla informó que los trabajos continúan en la zona para determinar la posible existencia de más indicios.

El operativo cuenta con seguridad perimetral de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, quienes participan en el resguardo del área y en el desarrollo de las diligencias ministeriales.

