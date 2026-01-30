sujeto-intenta-robar-y-queda-atrapado-en-una-pared-en-puebla

GENERANDO AUDIO...

Foto: Gettyimges

En Puebla, como sacado de una película de comedia, un sujeto que presuntamente entró a robar tubos a una fábrica quedó atorado en un muro, luego de tratar de escapar.

Imagen graciosa en Puebla

La cuenta @_LosTitulares compartió la imagen del sujeto atorado en un hueco de una pared en la colonia Jardines de La Resurrección. El individuo permaneció unas seis horas atrapado.

Los dueños de la fábrica se dieron cuenta de que había un sujeto en uno de sus muros y llamaron a la autoridad. Elementos de la policía municipal llegaron a la graciosa escena, lo sacaron y lo detuvieron.

¿Por qué puedo quedar atrapado el ladrón en Puebla?

Por lo general, este tipo de escenas pasa por cuestiones físicas y de huida:

El delincuente calculó mal el ancho del hueco (ventana, barda, boquete). Con adrenalina y prisa, el cuerpo no mide bien. Ropa gruesa, mochilas, chalecos, armas o herramientas hacen que el cuerpo ocupe más espacio del que parece.

Ropa gruesa: Paredes con varillas, tabiques mal cortados, marcos de metal o concreto desnivelado provocan que hombros, cadera o torso se queden atorados.

Falta de fuerza o técnica: Para pasar por espacios estrechos se necesita control del cuerpo, respiración y postura. El pánico bloquea eso. Al verse descubierto, el cuerpo se tensa. Los músculos rígidos impiden girar o deslizarse, lo que empeora el atorón.

Ladrones, cuidado, pues, la sorpresa puede llegar en cualquier momento.

