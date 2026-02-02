Decía que estaba embarazada, pero era fardera; así la detuvieron en Puebla

GENERANDO AUDIO...

En una tienda de Puebla, detivieron a una fardera. Foto: Gettyimages / Ilustrativa

En Puebla, los robos se mantuvieron como una constante. En Plaza Loreto, empleadas de la tienda departamental Soriana detuvieron a una presunta fardera, quien aseguró estar embarazada, pero de artículos robados.

Video de la detención en Puebla

El video se difundió en diversas cuentas, como Los Titulares. En las imágenes se observa a las empleadas reteniendo a una mujer, quien gritó: “estoy embarazada”. Una de las trabajadoras respondió: “pero embarazada de cosas, tiene la panza llena de productos”.

La presunta fardera fue descubierta por clientes de la tienda, quienes dieron aviso al personal. En el material compartido, las trabajadoras señalaron que, en el exterior del establecimiento, otras presuntas farderas se enfrentaban con la autoridad.

Durante la revisión, se observó cómo la mujer ocultaba diversos productos entre su ropa. En el suelo quedaron latas, botellas y otros artículos que presuntamente había intentado sustraer.

Tras concluir la revisión, la mujer fue escoltada a la salida por las empleadas. En el exterior de la tienda ya la esperaba una patrulla.

El video exhibió el actuar del personal. En una primera escena se observó a una mujer vestida de civil, quien presuntamente era clienta. La fardera fue contenida por cuatro mujeres, debido a su complexión y a la dificultad para controlarla.

El metraje se viralizó la tarde-noche del 1 de febrero. El robo hormiga es uno de los delitos más frecuentes que enfrentan este tipo de cadenas comerciales. Por lo general, quienes cometen este ilícito ocultan los objetos entre sus ropas.

