Puebla abre preinscripciones en línea para preescolar, primaria, secundaria y bachillerato

La Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla (SEP Puebla) anunció el inicio de periodo de preinscripciones para el ciclo escolar 2026, dirigido a estudiantes de preescolar, primaria, secundaria y bachillerato, el cual se llevara a cabo del 3 al 27 de febrero mediante un proceso completamente en línea.

Proceso de inscripción será en línea y gratuito

De acuerdo con la dependencia estatal, el trámite de preinscripción deberá realizarse a través del portal www.preinscripcion.seppue.gob.mx, el cual permanecerá habilitado las 24 horas del día durante todo el periodo establecido.

La SEP Puebla informó que esta modalidad busca garantizar el derecho constitucional a la educación, ampliar la cobertura educativa y evitar que madres, padres de familia o tutores tengan que acudir de manera presencial a las escuelas, permitiendo que el registro se realice desde casa y sin ningún costo alguno.

La autoridad educativa señaló que esta medida se enmarca en la política educativa impulsada a nivel federal por la presidenta Claudia Sheinbaum, así como el compromiso del Gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, para facilitar el acceso a la educación en la entidad.

Requisitos para realizar el trámite

Para llevar a cabo el proceso de preinscripción, las madres, padres de familia o tutores deberán contar con alguno de los siguientes documentos del aspirante:

Clave Única de Registro de Población (CURP)

Número de Identificación del Alumno (NIA)

Además, será necesario ingresar datos generales de a madre, padre o tutor responsable del trámite, información que será solicitada durante el registro en la plataforma digital.

Edades para preescolar y primaria en Puebla

La SEP Puebla detalló los criterios de edad para cada nivel educativo. En caso de preescolar, podrán preinscribirse:

A primer grado: niñas y niños que tengan 3 años cumplidos al 31 de diciembre de 2026

niñas y niños que tengan 3 años cumplidos al 31 de diciembre de 2026 A segundo grado: aspirantes con 4 años cumplidos al 31 de diciembre de 2026

aspirantes con 4 años cumplidos al 31 de diciembre de 2026 A tercer grado: menores con 5 años cumplidos al 31 de diciembre de 2026

Para nivel primaria, las y los aspirantes deberán tener 6 años cumplidos antes del 31 de diciembre de 2026.

Requisitos de edad para secundaria y bachillerato

En caso de secundaria, las y los aspirantes a secundarias generales y técnicas deberán tener menos de 15 años, mientras que para telesecundarias el límite de edad es menor de 16 años.

Para ingresar al Bachillerato General y a la Educación Media Superior a Distancia, podrán registrarse quienes hayan concluido el tercer grado de secundaria y sean menores de 18 años. En tanto los Telebachilleratos Comunitarios y Bachilleratos Digitales no cuentan con restricción de edad.

Los resultados del proceso de preinscripción podrán consultarse a partir del 8 de junio de 2026, mediante una carta de asignación que estará disponible en el portal http://sep.puebla.gob.mx/.

Para resolver dudas o recibir mayor información, la Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla puso a disposición de la comunidad educativa el número telefónico 222 309 1189.

